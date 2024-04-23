4 Tips Perawatan Bodi Mobil Usai Mudik Lebaran 2024

JAKARTA - Sebagian masyarakat Indonesia memilih menggunakan mobil saat perjalanan mudik Lebaran 2024. Hal ini dianggap lebih efisien dan dapat digunakan untuk mobilitas selama berada di kampung halaman.

Namun, mobil yang digunakan untuk perjalanan jauh kerap terdapat lecet pada bagian bodi yang perlu diwaspadai pemilik. Pasalnya, itu merupakan awal mula timbulnya karat yang akan memicu keroposan pada material bodi.

Mencegah mobil karat dapat dilakukan dengan membersihkan kotoran dan debu secara rutin. Karat pada bodi mobil merupakan masalah yang sering dihadapi pemilik mobil, yang dapat merusak penampilan dan mengurangi nilai jual kendaraan.

Karena itu, penting untuk mengetahui cara mencegah dan menghilangkan karat pada bodi mobil, seperti dibagikan oleh Suzuki, agar terhindar dari kerusakan yang lebih parah.

1. Rutin Cuci Mobil

Mencuci mobil secara teratur sangat penting untuk menjaga kebersihan bodi mobil Anda dan mengurangi kemungkinan timbulnya karat. Kotoran, debu, dan residu garam yang menempel pada bodi mobil dapat menyebabkan karat jika dibiarkan lama.

Usahakan mencuci mobil setidaknya seminggu sekali atau lebih sering jika mobil sering digunakan di daerah yang berdebu, berlumpur, atau terkena garam, misalnya di daerah pantai.

Selain mencuci bodi mobil, jangan lupa untuk membersihkan bagian bawah mobil Anda, karena area ini juga rentan terhadap karat. Gunakan semprotan air bertekanan tinggi untuk membersihkan bagian bawah mobil dari kotoran dan debu yang menempel.

Pastikan juga untuk mengeringkan mobil setelah mencucinya agar air tidak tertinggal dan menyebabkan karat.

2. Rutin Berikan Pelumas pada Komponen Engsel Mobil

Mencegah mobil karat dapat dilakukan dengan merawat komponen engsel pintu secara rutin. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pelumas pada engsel pintu mobil.

Penggunaan mobil yang berulang kali dapat menyebabkan pelumas pada pintu mobil mengering, sehingga perlu diaplikasikan kembali secara berkala. Jika dibiarkan terlalu lama, dapat menyebabkan timbulnya karat pada bagian engsel mobil.

Engsel pintu mobil terletak pada bagian yang tertutup dan membuat karat tidak terdeteksi dengan mudah, kecuali jika Anda melakukan pemeriksaan secara rutin. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan kondisi engsel pintu mobil.