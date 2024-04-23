3.286 Kecelakaan Terjadi pada Mudik Lebaran 2024, Ini Penyebab Tertinggi

JAKARTA - Sepanjang mudik Lebaran 2024, terjadi sebanyak 3.286 kecelakaan. Angka tersebut turun 8 persen dari tahun lalu sebanyak 3.561 kecelakaan.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Aan Suhanan mengatakan pelaksanaan arus mudik balik tahunan dapat berjalan dengan baik dengan sinergi dan kolaborasi, sehingga mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas. Kolaborasi ini membuat arus lalu lintas lebih lancar dan kepadatan dapat diurai dengan baik.

“Pengelolaan arus tahun ini berjalan dengan baik angka kecelakaan lalu lintas secara umum ada penurunan 8 persen untuk kejadian dan untuk tingkat fatalitas turun 12 persen,” ujar Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan, dikutip dari laman Humas Polri, Selasa (23/4/2024).

BACA JUGA: 6 Komponen Motor yang Harus Diperhatikan Usai Mudik Lebaran 2024

Selama pelaksanaan operasi ketupat 2024 faktor penyebab terjadinya kecelakaan ialah gagal menjaga jarak, kelalaian terhadap lalu lintas, dan melampaui batas kecepatan. Ini merupakan sikap buruk dari pengendara yang tidak mau menaati aturan berlalu lintas.

“Penyebab kecelakaan yang terbanyak adalah gagal jaga jarak ini ada 1.117 kasus yang kedua ceroboh terhadap lalu lintas yang ada di depannya ini ada 956 kasus, kemudian ceroboh saat belok 553 kasus, melampaui batas kecepatan ada 397 kasus kemudian marka jalan ada 442 kasus,” ujar Aan.