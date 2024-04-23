Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Geger Pengemudi Wanita Sempat Terjebak di Mobil yang Terbakar

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |14:58 WIB
Geger Pengemudi Wanita Sempat Terjebak di Mobil yang Terbakar
Wanita sempat terjebak di mobil yang terbakar usai kecelakaan. (Facebook/Kadir Tolla)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pengemudi wanita hampir terbakar setelah mobilnya kecelakaan lalu terbakar. Peristiwa itu terjadi di Minnesota, Amerika Serikat (AS).

Video detik-detik kecelakaan dan pengemudi wanita itu hampir terbakar di dalam mobil dibagikan akun Facebook Kadir Tolla. Perekam juga ikut membantu menyelamatkan wanita tersebut keluar dari mobilnya yang terbakar.

Terlihat dalam video tersebut lalu lintas di Minnesota sedang ramai lancar dan tiba-tiba terjadi kecelakaan. Mobil yang dikendarai wanita tersebut menerobos pembatas jalan dan langsung mengeluarkan api besar.

Hal tersebut membuat pengendara lain panik. Mereka kemudian sigap membantu pengemudi wanita tersebut untuk keluar dari mobil. Upaya yang dilakukan pengguna jalan lain adalah membuka pintu pengemudi dan baris kedua.

Namun, upaya itu sulit dilakukan karena pintu mobil terhalangan pembatas jalan sehingga tidak bisa terbuka dengan sepenuhnya. Ini membuat pengemudi wanita tersebut terjebak dalam kondisi api yang semakin membesar.

Beberapa kali ledakan kecil juga terjadi yang membuat orang-orang sempat menghindari mobil tersebut agar tidak menjadi korban. Hembusan angin yang cukup besar juga membuat kobaran api semakin membara yang membuat proses evakuasi harus dipercepat.

Upaya lain yang dilakukan adalah memecahkan kaca mobil. Upaya pertama gagal dilakukan karena benda yang digunakan untuk merusak jendela terlalu tumpul dan mudah patah sehingga upaya ini tak berhasil.

Halaman:
1 2
      
