HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Daftar Harga Terbaru Toyota Avanza Bekas, Mulai dari Rp77 Juta

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |14:18 WIB
Daftar Harga Terbaru Toyota Avanza Bekas, Mulai dari Rp77 Juta
Daftar harga terbaru Toyota Avanza bekas. (Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Toyota Avanza merupakan salah satu mobil terlaris. Mobil ini banyak berkeliaran di jalanan.

Mobil ini pertama kali hadir di Indonesia pada 2003. Sejak saat itu, mobil segmen MPV ini menjadi pilihan bagi masyarakat. Mobil segmen MPV ini pun dijuluki sebagai mobil sejuta umat.

Toyota hingga kini masih menjual Avanza. Model All New Avanza E Type dijual mulai dari Rp237.100.000 dan G Type Rp259.800.000. Harga tersebut OTR Jakarta, Bekasi, Banten per 1 April 2024.

Secara dimensi Toyota Avanza 1.3 E M/T memiliki panjang 4.395 mm, lebar 1.730 mm, tinggi 1.665 mm, dan wheelbase 2.750 mm.

Sementara Avanza 1.5 G M/T sedikit lebih tinggi yakni 1.700 mm. Panjang, lebar, dan wheelbasenya sama dengan 1.3 E M/T.

Avanza 1.3 E M/T menggendong mesin 4 Cylinder in-line, 16 Valve DOHC with Dual VVT-i dengan 1.329 cc. Mesin ini menghasilan tenaga maksimum 98 ps pada 6.000 rpm dan torsi puncak 12.4 kgm pada 4.200 rpm.

Sementara Avanza 1.5 G M/T dilengkapi mesin 4 Cylinder in-line, 16 Valve DOHC with Dual VVT-i dengan 1.496 cc. Mesin ini menghasilan tenaga maksimum 106 ps pada 6.000 rpm dan torsi puncak 14 kgm pada 4.200 rpm.

Selain model barunya, Toyota Avanza keluaran lama masih banyak diminati. Cukup mudah menemukan Toyota Avanza bekas dengan tahun lawas. Harganya pun bervariasi.

Berikut harga Toyota Avanza bekas, sebagaimana dihimpun dari situs jual mobil bekas, Selasa (23/4/2024) :

Toyota Avanza 1.3 E 2008 : Rp77.000.000

Toyota Avanza 1.3 G 2010 : Rp78.000.000-Rp99.000.000

Toyota Avanza 1.5 S 2010 : Rp95.000.000-98.000.000

Toyota Avanza 1.3 G 2011 : Rp104.000.000

Toyota Avanza 1.3 G 2012 : Rp117.000.000

Toyota Avanza 1.5 Veloz 2012 : Rp88.000.000

Toyota Avanza 1.3 E 2013 : Rp100.000.000

Toyota Avanza 1.3 E 2014 : Rp100.000.000-114.000.000

Toyota Avanza 1.3 G 2014 : Rp95.000.000-112.000.000

