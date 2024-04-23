Viral Wanita Joget di atas Mobil, Netizen : Pajaknya Nunggak

Viral di medsos wanita joget di atas mobil. (Instagram/@halewwww)

JAKARTA - Viral di media sosial (medsos) video seorang wanita berjoget di atas mobil. Video itu viral dan memantik komentar warganet.

Sebagaimana dilihat dari postingan akun Instagram @halewwww, tampak wanita tersebut tengah berjoget di atas kap mobil. Wanita itu tampak enjoy berjoget dengan diiringi lagu.

Sementara itu, mobil yang dijadikan pijakan wanita berjoget itu adalah Toyota Calya. Mobil tersebut diparkir di kebun, dengan dikelilingi pohon pisang.

"Manasin tetangga," demikian keterangan postingan itu, dikutip pada Selasa (23/4/2024).

Hingga artikel ini ditulis, video itu mendapatkan 101 ribuan likes. Video itu sudah diputar hinga 1,8 juta kali. Selain itu, video ini menuai sekitar 7 ribuan komentar netizen.

Umumnya warganet mengkritik aksi wanita joget di atas mobil tersebut.

"Senam itu g usah di atas mobil nantik penyot mobil ny nangis," tulis akun akifa_za***_*******.

"kasian mobil rentalnya," tulis akun angga********.