Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Viral Wanita Joget di atas Mobil, Netizen : Pajaknya Nunggak

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |12:37 WIB
Viral Wanita Joget di atas Mobil, Netizen : Pajaknya Nunggak
Viral di medsos wanita joget di atas mobil. (Instagram/@halewwww)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial (medsos) video seorang wanita berjoget di atas mobil. Video itu viral dan memantik komentar warganet.

Sebagaimana dilihat dari postingan akun Instagram @halewwww, tampak wanita tersebut tengah berjoget di atas kap mobil. Wanita itu tampak enjoy berjoget dengan diiringi lagu.

Sementara itu, mobil yang dijadikan pijakan wanita berjoget itu adalah Toyota Calya. Mobil tersebut diparkir di kebun, dengan dikelilingi pohon pisang.

"Manasin tetangga," demikian keterangan postingan itu, dikutip pada Selasa (23/4/2024).

Hingga artikel ini ditulis, video itu mendapatkan 101 ribuan likes. Video itu sudah diputar hinga 1,8 juta kali. Selain itu, video ini menuai sekitar 7 ribuan komentar netizen.

Umumnya warganet mengkritik aksi wanita joget di atas mobil tersebut.

"Senam itu g usah di atas mobil nantik penyot mobil ny nangis," tulis akun akifa_za***_*******.

"kasian mobil rentalnya," tulis akun angga********.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/16/3180511/sena_asn_digital_dpd_ri-26Jw_large.jpg
Viral VTuber Sena ASN Digital Buatan DPD RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/15/3178761/pemotor_ugal_ugalan-hJZa_large.jpg
Viral Pemotor Ugal-ugalan Malah Ngamuk saat Ditegur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/15/3174730/viral_wagub_aceh-TYCP_large.jpg
Viral Wagub Aceh Adang Truk Pelat dari Sumbar, Malah Kasih Uang Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/15/3173922/viral_pengendara_nmax_hentikan_bus_di_tikungan_tajam-twdo_large.jpg
Viral Pengendara NMax Hentikan Bus di Tikungan Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/15/3171645/hyundai_ioniq_5-ucgA_large.jpg
Viral Mobil Listrik Hyundai Ioniq 5 Mogok Tak Bisa Didorong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/53/3162669/layangan-LKlX_large.jpg
Viral Pemotor Hampir Celaka Terjerat Benang Layangan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement