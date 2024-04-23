Waspada! Peretas Kini Gunakan Software Cheat Berisi Trojan untuk Tipu Para Gamer

JAKARTA - Perusahaan keamanan McAfee telah mengidentifikasi modus penipuan yang menargetkan para gamer. Penipuan ini dilakukan melalui perangkat lunak (software) cheat gratis yang disebut sebagai Cheat Lab, yang menyimpan program berbahaya.

Dilaporkan Gizmochina, Cheat Lab yang tampaknya tidak berbahaya sebenarnya mengandung Trojan Ransomware tersembunyi bernama RedLine.

Setelah korban yang tak curiga menginstall Cheat Lab, data-data penting mereka secara otomatis akan diunggah ke server peretas. Untuk memperluas jangkauan mereka, para peretas memberi insentif pada penyebaran malware ini dengan mengklaim bahwa pengguna dapat membuka fungsionalitas penuh dari cheat tersebut dengan membagikannya kepada teman-teman mereka.

Perangkat lunak ini bahkan berupaya membangun kepercayaan dengan meminta pengguna memasukkan “Upgrade Key”.

Namun, analisis dari McAfee mengungkapkan bahwa cheat itu sendiri terutama dikompilasi dari bahasa skrip Lua. Para peretas dengan cerdik menyamarkan Trojan Redline di dalam cheat yang dikompilasi untuk melewati deteksi perangkat lunak keamanan.

Pastikan untuk tidak mengunduh perangkat lunak berbahaya apapun yang dirancang untuk memberi anda jalan pintasan, serta pastikan anda membaca sertifikat sebelum menginstal aplikasi dari sumber yang tidak dikenal di PC anda.

(Ivan Christian Deva)

(Rahman Asmardika)