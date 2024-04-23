Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mitsubishi Xforce & All-New Triton Raih Kemenangan Bergengsi di Ajang iF DESIGN AWARD 2024

Atik Untari , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |17:22 WIB
Mitsubishi Xforce & All-New Triton Raih Kemenangan Bergengsi di Ajang iF DESIGN AWARD 2024
Mitsubishi XForce dan Mitsubishi All-New Triton raih penghargaan dalam ajang IF DESIGN AWARD (Foto: Dok Mitsubishi)
A
A
A

JAKARTA-Dua model terbaru Mitsubishi Motors, Mitsubishi Xforce & Mitsubishi All-New Triton , berhasil memukau para juri iF DESIGN AWARD 2024 dan meraih penghargaan bergengsi dalam kategori desain produk.

Penghargaan ini merupakan pengakuan atas desain luar biasa dari kedua varian Mitsubishi tersebut, yang menggabungkan fungsionalitas dengan estetika yang menawan. Mitsubishi Motors selalu berkomitmen untuk menghadirkan kendaraan yang tidak hanya andal dan tangguh, tetapi juga memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan bagi penggunanya.

 BACA JUGA:

iF DESIGN AWARD merupakan salah satu penghargaan desain paling bergengsi di dunia, diselenggarakan oleh iF International Forum Design GmbH yang berbasis di Hannover, Jerman. Untuk iF DESIGN AWARD 2024, terdapat lebih dari 11.000 karya yang diajukan dari 72 negara, dan juri yang terdiri dari 132 pakar desain internasional menilai setiap karya berdasarkan lima kriteria: ide, bentuk, fungsi, diferensiasi, dan dampak.

Seiji Watanabe, Division General Manager of Design Mitsubishi Motors, menyatakan, bangga menerima penghargaan iF DESIGN AWARD 2024 untuk Xforce dan All-New Triton.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/11/3180708//tugu_insurance_perkuat_fundamental-BVPk_large.jpg
Tugu Insurance Perkuat Fundamental, Raih Laba Rp594,82 Miliar hingga Kuartal III 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/11/3180679//ilustrasi_rumah_di_jakarta-aDRX_large.jpeg
Sampai 31 Desember 2025, Pemprov DKI Beri Keringanan dan Bebas Denda PBB-P2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/11/3180737//ao_pnm-h8R5_large.JPG
Puluhan Ribu Lulusan SMA/SMK Jadi Penggerak Ekonomi Wong Cilik lewat PNM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/12/3180598//ilustrasi_belanja_online-4iq2_large.jpeg
Belanja Kebutuhan Rumah Jadi Lebih Hemat dan Praktis bersama ShopeeVIP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/16/3180590//huawei_freebuds_se_4_anc-8J1A_large.jpg
Cuma Rp359 Ribu, HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC Hadirkan Pengalaman Audio Premium dengan ANC 50 dB dan Baterai 50 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/11/3180594//menteri_imigrasi_dan_pemasyarakatan_agus_andrianto_panen_raya_jagung_hibrida-IQTU_large.JPG
Perkuat Ketahanan Pangan Nasional, Menteri Imipas Ikuti Panen Jagung di Sidoarjo
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement