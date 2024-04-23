Mitsubishi Xforce & All-New Triton Raih Kemenangan Bergengsi di Ajang iF DESIGN AWARD 2024

JAKARTA-Dua model terbaru Mitsubishi Motors, Mitsubishi Xforce & Mitsubishi All-New Triton , berhasil memukau para juri iF DESIGN AWARD 2024 dan meraih penghargaan bergengsi dalam kategori desain produk.

Penghargaan ini merupakan pengakuan atas desain luar biasa dari kedua varian Mitsubishi tersebut, yang menggabungkan fungsionalitas dengan estetika yang menawan. Mitsubishi Motors selalu berkomitmen untuk menghadirkan kendaraan yang tidak hanya andal dan tangguh, tetapi juga memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan bagi penggunanya.

iF DESIGN AWARD merupakan salah satu penghargaan desain paling bergengsi di dunia, diselenggarakan oleh iF International Forum Design GmbH yang berbasis di Hannover, Jerman. Untuk iF DESIGN AWARD 2024, terdapat lebih dari 11.000 karya yang diajukan dari 72 negara, dan juri yang terdiri dari 132 pakar desain internasional menilai setiap karya berdasarkan lima kriteria: ide, bentuk, fungsi, diferensiasi, dan dampak.

Seiji Watanabe, Division General Manager of Design Mitsubishi Motors, menyatakan, bangga menerima penghargaan iF DESIGN AWARD 2024 untuk Xforce dan All-New Triton.