Bisa Bikin Turun Mesin, Segera Periksa Oli Motor Usai Dipakai Mudik

JAKARTA – Selama musim mudik Lebaran 2024 banyak orang menggunakan sepeda motor untuk melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman mereka. Tak jarang perjalanan tersebut menempuh jarak hingga ratusan kilometer, yang tentunya akan berdampak pada kondisi motor yang digunakan.

Karena itulah, pemudik yang menggunakan sepeda motor perlu untuk memeriksakan kondisi kendaraan mereka, terutama terkait oli sepeda motor. Pasalnya, oli merupakan komponen krusial pada sepeda motor yang memiliki tugas untuk melumasi, pembersih, pendingin, dan pelindung mesin motor.

Oli yang kering berpotensi berdampak buruk pada mesin motor dan dapat menyebabkan kerusakan serius.

Melansir laman Wahana Honda, setidaknya ada 3 hal yang mengakibatkan habisnya oli motor, yakni terjadi kebocoran pada seal oli akibat pengisian oli yang melebihi kapasitas dan usia seal yang sudah tua.

Kemudian terlalu banyak oli yang terbakar akibat kondisi shielding pada ring piston yang sudah tidak baik. Lalu oli mesin jarang diganti dengan waktu pemakaiannya terlalu panjang.

BACA JUGA: 6 Risiko yang Mengintai jika Jarang Ganti Oli Motor

Berikut dampak buruk akibat oli mesin yang kering:

1. Timbul Getaran dan Suara Aneh

Sebagai pelumas mesin, ketika oli kotor atau kering, maka mesin harus bekerja lebih keras. Hal ini akan mengakibatkan gesekan yang besar, sehingga menimbulkan getaran dan suara yang tidak nyaman dari motor.