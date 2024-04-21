Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Dukung Upaya Pemerintah, POLYTRON Hadirkan Stasiun Fast Charging Motor Listrik di 12 Lokasi

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |13:01 WIB
Dukung Upaya Pemerintah, POLYTRON Hadirkan Stasiun Fast Charging Motor Listrik di 12 Lokasi
A
A
A

JAKARTA – Masih adanya keraguan masyarakat Indonesia untuk beralih menggunakan motor listrik salah satunya disebabkan oleh pengisian daya baterai yang membutuhkan waktu cukup lama. POLYTRON berusaha menghilangkan keraguan tersebut dengan menghadirkan pengisian cepat atau fast charging.

Langkah POLYTRON ini juga merupakan upaya untuk mendukung program pemerintah untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik di kalangan masyarakat Indonesia. Upaya yang salah satunya dilakukan dengan pemberian insentif yang dipermudah untuk pembelian motor listrik baru.

Solusi fast charging yang dihadirkan POLYTRON merupakan stasiun pengisian ulang daya cepat untuk mempermudah aktivitas harian tanpa khawatir kehabisan daya. Dengan kehadiran fast charging stasiun yang semakin banyak, POLYTRON berharap adopsi kendaraan listrik semakin meningkat.

Ilman Fachrian Fadly selaku Head of Product POLYTRON EV mengatakan bahwa hingga saat ini sudah ada 12 titik stasiun fast charging. Upaya ini dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi energi dan pemakaian teknologi yang ramah lingkungan.

“Harapannya dengan adanya fast charging station yang dapat digunakan secara cuma-cuma untuk motor listrik Polytron, langkah ini dapat memberikan dukungan yang lebih luas terhadap ekosistem kendaraan listrik secara keseluruhan,” kata Ilman dalam keterangan resmi.

Pembangunan lokasi fast charging Polytron selain berada di perkotaan juga telah merambah daerah-daerah di lokasi strategis yang mudah dijangkau, sehingga kemudahan akses ini dapat memberikan efektivitas tinggi kepada para pengguna.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/15/3175871/motor_listrik-r3Gf_large.jpg
Selain Insentif, Ini Faktor yang Bisa Dorong Konsumen Beli Motor Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/15/3173669/motor_listrik_honda-n8HP_large.jpg
Dorong Penjualan Motor Listrik, Pemerintah Diharapkan Berikan Insentif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/15/3173428/suzuki_e_access-TSUn_large.jpg
Suzuki Siap Luncurkan Motor Listrik di Indonesia Tahun Depan, e-Access?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/15/3172902/motor_listrik_honda-o1ci_large.jpg
Tanpa Subsidi, Honda Prediksi Penjualan Motor Listrik Cuma 40 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/15/3169358/motor_listrik-Uflk_large.jpg
Subsidi Motor Listrik Dinilai Lebih Baik Dialihkan ke Angkutan Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/53/3165580/motor_listrik-xS16_large.jpg
Subsidi Motor Listrik Tak Kunjung Dirilis, Ini Kata Kemenperin
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement