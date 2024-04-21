Dukung Upaya Pemerintah, POLYTRON Hadirkan Stasiun Fast Charging Motor Listrik di 12 Lokasi

JAKARTA – Masih adanya keraguan masyarakat Indonesia untuk beralih menggunakan motor listrik salah satunya disebabkan oleh pengisian daya baterai yang membutuhkan waktu cukup lama. POLYTRON berusaha menghilangkan keraguan tersebut dengan menghadirkan pengisian cepat atau fast charging.

Langkah POLYTRON ini juga merupakan upaya untuk mendukung program pemerintah untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik di kalangan masyarakat Indonesia. Upaya yang salah satunya dilakukan dengan pemberian insentif yang dipermudah untuk pembelian motor listrik baru.

Solusi fast charging yang dihadirkan POLYTRON merupakan stasiun pengisian ulang daya cepat untuk mempermudah aktivitas harian tanpa khawatir kehabisan daya. Dengan kehadiran fast charging stasiun yang semakin banyak, POLYTRON berharap adopsi kendaraan listrik semakin meningkat.

Ilman Fachrian Fadly selaku Head of Product POLYTRON EV mengatakan bahwa hingga saat ini sudah ada 12 titik stasiun fast charging. Upaya ini dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi energi dan pemakaian teknologi yang ramah lingkungan.

“Harapannya dengan adanya fast charging station yang dapat digunakan secara cuma-cuma untuk motor listrik Polytron, langkah ini dapat memberikan dukungan yang lebih luas terhadap ekosistem kendaraan listrik secara keseluruhan,” kata Ilman dalam keterangan resmi.

Pembangunan lokasi fast charging Polytron selain berada di perkotaan juga telah merambah daerah-daerah di lokasi strategis yang mudah dijangkau, sehingga kemudahan akses ini dapat memberikan efektivitas tinggi kepada para pengguna.