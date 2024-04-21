Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Viral Turis India Isi Bensin Mini Cooper dengan Pertalite, Apakah Aman Buat Mesin?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |15:01 WIB
Viral Turis India Isi Bensin Mini Cooper dengan Pertalite, Apakah Aman Buat Mesin?
Foto: Tangkapan media sosial.
A
A
A

JAKARTA – Sebuah unggahan yang viral di media sosial menunjukkan seorang turis asal India mengisi mobil Mini Cooper dengan BBM jenis Pertalite di sebuah lapak eceran. Mengingat Mini Cooper termasuk mobil dengan mesin berteknologi canggih, banyak netizen bertanya-tanya apakah mesin tersebut diisi dengan BBM beroktan rendah.

Dalam video yang diunggah akun TikTok @firdauzeus, turis tersebut ditawarkan dua jenis bensin. Tapi, ia tetap memilih jenis reguler yang merupakan Pertalite yang seharusnya tidak digunakan untuk mobil jenis Mini Cooper.

Dari unggahan tersebut diketahui, mobil yang digunakan turis asal India itu merupakan Mini Cooper 3-door dengan atap model convertible. Terdapat tiga varian mesin berbeda, yakni standard telah mengusung mesin 1.5 cc 3-cylinder dan 2.0 cc 4-cylinder dengan teknologi MINI Twin Power Turbo, serta Cooper S dibekali mesin 4 silinder dengan teknologi Twin Turbo.

Melihat spesifikasi tersebut, seharusnya mobil sport tersebut seharusnya menggunakan bahan bakar minimal RON 92. Hal ini diperlukan agar mesin dapat bekerja dengan optimal dan menghindari kerusakan.

Rifat Sungkar, seorang pembalap nasional dan pengamat otomotif Indonesia mengatakan sebenarnya bisa saja mobil turbo menggunakan jenis BBM Pertalite. Tapi, mesin mobil akan lebih boros karena pembakaran yang tak maksimal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/15/3178761/pemotor_ugal_ugalan-hJZa_large.jpg
Viral Pemotor Ugal-ugalan Malah Ngamuk saat Ditegur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/15/3174730/viral_wagub_aceh-TYCP_large.jpg
Viral Wagub Aceh Adang Truk Pelat dari Sumbar, Malah Kasih Uang Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/15/3173922/viral_pengendara_nmax_hentikan_bus_di_tikungan_tajam-twdo_large.jpg
Viral Pengendara NMax Hentikan Bus di Tikungan Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/15/3171645/hyundai_ioniq_5-ucgA_large.jpg
Viral Mobil Listrik Hyundai Ioniq 5 Mogok Tak Bisa Didorong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/53/3162669/layangan-LKlX_large.jpg
Viral Pemotor Hampir Celaka Terjerat Benang Layangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/53/3161063/moge_terobos_jalur_transjakarta-G7oq_large.jpg
Viral Rombongan Moge Terobos Jalur TransJakarta, Polisi Pastikan Kena Tilang Elektronik
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement