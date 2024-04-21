Siapa Pemilik Bus PO Pandawa 87 yang Viral Dihadang Bus Kopassus?

JAKARTA – Aksi ugal-ugalan bus Pandawa 87 yang nekat melawan arah dan dihadang bus Kopassus menjadi viral. Kejadian ini ramai mendapat tanggapan warganet setelah videonya diunggah di media sosial.

Dalam video yang diunggah di akun Instagram explorebuslovers itu, sopir bus Pandawa 87 tampak ketakutan saat dihadang bus Pasukan Baret Merah. Bus Pandawa 87 itu akhirnya mundur dan kembali ke jalur yang benar setelah dihadang bus Kopassus.

Kejadian ini menjadi catatan buruk bagi Pandawa 87, perusahaan otobus (PO) yang telah beroperasi selama 10 tahun, tepatnya sejak 17 April 2014. Dilansir dari berbagai sumber, PO Pandawa 87 didirikan oleh H Gunawan Agung Aprilianto di Pasuruan, Jawa Timur dan telah berkembang pesat meski usia perusahaan itu masih tergolong “muda”.

Bahkan, PO Pandawa 87 menjadi salah satu pemain yang cukup menarik perhatian di dunia transportasi di Indonesia, dengan menawarkan konsepnya yang unik, hotel kapsul mewah di dalam bus.