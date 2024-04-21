Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Siapa Pemilik Bus PO Pandawa 87 yang Viral Dihadang Bus Kopassus?

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |10:57 WIB
Siapa Pemilik Bus PO Pandawa 87 yang Viral Dihadang Bus Kopassus?
Foto: Tangkapan layar media sosial.
A
A
A

JAKARTA – Aksi ugal-ugalan bus Pandawa 87 yang nekat melawan arah dan dihadang bus Kopassus menjadi viral. Kejadian ini ramai mendapat tanggapan warganet setelah videonya diunggah di media sosial.

Dalam video yang diunggah di akun Instagram explorebuslovers itu, sopir bus Pandawa 87 tampak ketakutan saat dihadang bus Pasukan Baret Merah. Bus Pandawa 87 itu akhirnya mundur dan kembali ke jalur yang benar setelah dihadang bus Kopassus.

Kejadian ini menjadi catatan buruk bagi Pandawa 87, perusahaan otobus (PO) yang telah beroperasi selama 10 tahun, tepatnya sejak 17 April 2014. Dilansir dari berbagai sumber, PO Pandawa 87 didirikan oleh H Gunawan Agung Aprilianto di Pasuruan, Jawa Timur dan telah berkembang pesat meski usia perusahaan itu masih tergolong “muda”.

Bahkan, PO Pandawa 87 menjadi salah satu pemain yang cukup menarik perhatian di dunia transportasi di Indonesia, dengan menawarkan konsepnya yang unik, hotel kapsul mewah di dalam bus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/15/3178761/pemotor_ugal_ugalan-hJZa_large.jpg
Viral Pemotor Ugal-ugalan Malah Ngamuk saat Ditegur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/15/3174730/viral_wagub_aceh-TYCP_large.jpg
Viral Wagub Aceh Adang Truk Pelat dari Sumbar, Malah Kasih Uang Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/15/3173922/viral_pengendara_nmax_hentikan_bus_di_tikungan_tajam-twdo_large.jpg
Viral Pengendara NMax Hentikan Bus di Tikungan Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/15/3171645/hyundai_ioniq_5-ucgA_large.jpg
Viral Mobil Listrik Hyundai Ioniq 5 Mogok Tak Bisa Didorong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/53/3162669/layangan-LKlX_large.jpg
Viral Pemotor Hampir Celaka Terjerat Benang Layangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/53/3161063/moge_terobos_jalur_transjakarta-G7oq_large.jpg
Viral Rombongan Moge Terobos Jalur TransJakarta, Polisi Pastikan Kena Tilang Elektronik
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement