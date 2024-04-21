Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mitsubishi Fuso Resmi Buka Dealer ke-224 di Morowali

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |18:13 WIB
Mitsubishi Fuso Resmi Buka Dealer ke-224 di Morowali
Grand opening dealer Mitsubishi Fuso di Morowali. (Foto: dok Mitsubishi Fuso)
A
A
A

MOROWALI - PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), distributor kendaraan niaga Mitsubishi Fuso di Indonesia meresmikan jaringan dealer 3S (Sales, Service, Sparepart) baru yaitu PT Bosowa Berlian Motor, Morowali di Sulawesi Tengah pada 19 Maret 2024. Peresmian dealer ini sebagai bentuk dukungan untuk pertumbuhan industri dan memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen di Morowali.

Mitsubishi Fuso menghadirkan dealer baru 3S di area Morowali karena melihat peningkatan aktivitas operasional dari konsumen di area ini. Morowali merupakan daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia, Galian C dan hasil perkebunan kelapa sawit.

Ditambah lagi di area ini menjadi pusat pembangunan kawasan industri pertambangan nikel sehingga terdapat banyak kawasan industri seperti Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP) Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP), dan Topogaro Industrial Park yang merupakan kawasan industri berbasis nikel yang terintegrasi.

Tidak hanya itu, 2 dari 7 smelter terbesar yang beroperasi di Indonesia berlokasi di Morowali dan kawasan ini sekaligus menjadi tempat pembuatan barang semikonduktor, baterai, dan elektronik.

Dengan kehadiran dealer baru ini maka memudahkan konsumen untuk mendapatkan unit Mitsubishi Fuso dan layanan servis maupun sparepart yang mendukung kelancaran operasional bisnis konsumen.

Dealer 3S ke-224 Mitsubishi Fuso di Morowali. (Foto: dok Mitsubishi)

Halaman:
1 2 3
      
