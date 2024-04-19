Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Segini Pajak Mitsubishi Lancer Evo

Ferdinando Tamaro , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |19:41 WIB
Segini Pajak Mitsubishi Lancer Evo
Segini pajak Mitsubishi Lancer Evolution. (Carscoops)
A
A
A

JAKARTA - Mitsubishi Lancer Evolution termasuk mobil yang digemari pada masanya. Mobil sport ini memiliki desain dan performa yang andal.

Mitsubishi Lancer Evolution, sering disingkat sebagai "Evo", adalah lini mobil sport kompak yang diproduksi oleh Mitsubishi Motors. Meskipun telah dihentikan produksinya pada 2016, Mitsubishi Lancer Evolution tetap menjadi salah satu ikon dalam dunia otomotif.

Selian melihat performa, para pengguna wajib tahu berapa pajak yang harus dibayarkan jika ingin memiliki mobil ini. Melansir berbagai sumber, Jumat (19/4/2024) berikut daftar pajak Mitsubishi Lancer Evo :

Lancer 1.8 Coupe 2000 Rp2.340.000

Lancer EVO VII AT 2001 Rp2.820.000

Lancer 1.8 Coupe 2002 Rp2.580.000

Lancer EVO VIII 65 R M 2003 Rp2.985.000

Lancer EVO VIII 65 R M 2004 Rp3.135.000

Lancer EVO VII AT 2004 Rp3.285.000

Lancer EVO VIII 65 R M 2005 Rp3.300.000

Lancer EVO IX 2.0 MT 2005 Rp3.690.000

Lancer EVO IX 2.0 MT 2006 Rp4.000.000

Lancer EVO IX 2.0 MT 2007 Rp4.170.000

Lancer EVO IX 2.0 AT 2008 Rp5.850.000

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/15/3173203/pajero_sport-MB01_large.jpg
Harganya Tembus Rp700 Juta, Intip Spesifikasi New Pajero Sport
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/15/3172447/mitsubishi_di_giias_semarang_2025-9FmI_large.jpg
GIIAS Semarang 2025, Mitsubishi Ungkap Destinator Telah Bukukan 8 Ribu SPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/52/3166280/mitsubishi_xforce_ultimate_with_diamond_sense-Pe9J_large.jpg
Mitsubishi Xforce Dapat Pembaruan Teknologi Keselamatan, Intip Fiturnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/52/3166043/mitsubishi_destinator-Qw2p_large.jpg
Diproduksi di Indonesia, Mitsubishi Destinator Siap Diekspor ke Sejumlah Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/52/3162948/mitsubishi_destinator-zcOP_large.jpeg
Mitsubishi Destinator Raih Penghargaan Most Inspiring Design of the Year di Indonesia Automotive Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/52/3158205/mitsubishi_fuso_di_giias_2025-mtGE_large.jpg
GIIAS 2025, Mitsubishi Fuso Pamer EV Mobile Charger hingga Fighter X Tractor Head
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement