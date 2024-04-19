JAKARTA - Mitsubishi Lancer Evolution termasuk mobil yang digemari pada masanya. Mobil sport ini memiliki desain dan performa yang andal.
Mitsubishi Lancer Evolution, sering disingkat sebagai "Evo", adalah lini mobil sport kompak yang diproduksi oleh Mitsubishi Motors. Meskipun telah dihentikan produksinya pada 2016, Mitsubishi Lancer Evolution tetap menjadi salah satu ikon dalam dunia otomotif.
Selian melihat performa, para pengguna wajib tahu berapa pajak yang harus dibayarkan jika ingin memiliki mobil ini. Melansir berbagai sumber, Jumat (19/4/2024) berikut daftar pajak Mitsubishi Lancer Evo :
Lancer 1.8 Coupe 2000 Rp2.340.000
Lancer EVO VII AT 2001 Rp2.820.000
Lancer 1.8 Coupe 2002 Rp2.580.000
Lancer EVO VIII 65 R M 2003 Rp2.985.000
Lancer EVO VIII 65 R M 2004 Rp3.135.000
Lancer EVO VII AT 2004 Rp3.285.000
Lancer EVO VIII 65 R M 2005 Rp3.300.000
Lancer EVO IX 2.0 MT 2005 Rp3.690.000
Lancer EVO IX 2.0 MT 2006 Rp4.000.000
Lancer EVO IX 2.0 MT 2007 Rp4.170.000
Lancer EVO IX 2.0 AT 2008 Rp5.850.000