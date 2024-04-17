Pajak Motor Aprilia SR GT 200, Segini Jumlahnya

JAKARTA - Aprilia SR-GT 200 sempat menjadi sorotan saat kemunculannya pada 2022. Kehadiran motor skutik bongsor ini menjadi alternatif pilihan masyarakat.

Bagi calon pemilik kendaraan ini, perlu mengetahui pajak dari motor ini. Pasalnya harganya yang relatif tinggi berdampak dengan pajak yang berlaku.

Melansir dari berbagai sumber Rabu (17/4/2024), besarnya pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Aprilia SR-GT 200 adalah sebesar Rp880.000.

Sementara itu, besarnya pokok Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) adalah Rp35.000. Jika dijumlahkan maka totalnya adalah Rp915.000. Jumlah inilah yang setiap tahunnya harus dibayar oleh seorang pemilik Aprilia SR-GT 200.