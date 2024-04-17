Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Pajak Motor Aprilia SR GT 200, Segini Jumlahnya

Ferdinando Tamaro , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |19:18 WIB
Pajak Motor Aprilia SR GT 200, Segini Jumlahnya
Aprilia SR-GT 200 (MPI/Tangguh Yudha)
A
A
A

JAKARTA - Aprilia SR-GT 200 sempat menjadi sorotan saat kemunculannya pada 2022. Kehadiran motor skutik bongsor ini menjadi alternatif pilihan masyarakat.

Bagi calon pemilik kendaraan ini, perlu mengetahui pajak dari motor ini. Pasalnya harganya yang relatif tinggi berdampak dengan pajak yang berlaku.

Melansir dari berbagai sumber Rabu (17/4/2024), besarnya pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Aprilia SR-GT 200 adalah sebesar Rp880.000.

Sementara itu, besarnya pokok Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) adalah Rp35.000. Jika dijumlahkan maka totalnya adalah Rp915.000. Jumlah inilah yang setiap tahunnya harus dibayar oleh seorang pemilik Aprilia SR-GT 200.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/03/312/2774824/piaggio-ajak-pemilik-kendaraan-aprilia-tuareg-libas-medan-terjal-gunung-bromo-foeKewuYlz.JPG
Piaggio Ajak Pemilik Kendaraan Aprilia Tuareg Libas Medan Terjal Gunung Bromo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/05/10/53/2591607/dibanderol-rp650-juta-intip-spesifikasi-aprilia-rs-660-yang-bikin-riders-gagah-bak-pembalap-motogp-KGDdFhBQZQ.JPG
Dibanderol Rp650 Juta, Intip Spesifikasi Aprilia RS 660 yang Bikin Riders Gagah bak Pembalap MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/10/53/2469547/4-perbedaan-motor-aprillia-rs-660-dan-tuono-660-dari-bodi-hingga-harga-E9MArmiDpn.png
4 Perbedaan Motor Aprillia RS 660 dan Tuono 660, dari Bodi hingga Harga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/10/53/2469540/motor-terbaru-aprillia-dan-moto-guzzi-resmi-diluncurkan-begini-spek-dan-harganya-bU5Rq44MsH.png
Motor Terbaru Aprillia dan Moto Guzzi Resmi Diluncurkan, Begini Spek dan Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/06/53/2209938/aprillia-mulai-jual-motor-sport-gpr150-abs-di-china-iclQpUWp5p.jpg
Aprillia Mulai Jual Motor Sport GPR150 ABS di China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/04/53/2208755/aprilia-siapkan-motor-sport-pesaing-honda-cbr-250-lzW9LtF3Ig.jpg
Aprilia Siapkan Motor Sport Pesaing Honda CBR 250
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement