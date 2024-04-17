Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Segini Pajak Motor ADV 160 CBS

Ferdinando Tamaro , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |16:49 WIB
Segini Pajak Motor ADV 160 CBS
Segini pajak motor Honda ADV 160. (Honda)
A
A
A

JAKARTA - Pada 2022 silam, Honda merilis skutik New Honda ADV 160. Wajah baru yang ditampilkan terlihat sangat tangguh.

Selain itu, Honda berhasil menciptakan segmen baru di kelas skutik premium. Dengan tampilan barunya New Honda ADV 160 berhasil menguatkan identitasnya sebagai skutik tangguh, dengan mesin baru serta kenyamanan jok yang lebih rendah dipadukan ground clearance tinggi.

New ADV 160 juga dilengkapi fitur hightech HSTC (Honda Selectable Torque Control),

Namun sebelum calon pemilik kendaraan memilikinya, perlu diketahui berapa pajak dari Honda ADV 160 CBS ini. Sebagaimana dilansir dari berbagai sumber, Rabu (17/4/2024), berikut pajak Honda ADV 160 :

Honda ADV 160 CBS Tahun 2022 Rp380.000

Honda ADV 160 CBS AT Tahun 2022 Rp432.000

Halaman:
1 2
      
