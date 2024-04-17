Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Segini Besaran Pajak Mobil BMW 320i

Ferdinando Tamaro , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |17:38 WIB
Segini Besaran Pajak Mobil BMW 320i
All New BMW 320i sport. (MPI/Tangguh Yudha)
A
A
A

JAKARTA - BMW 320i adalah mobil eksekutif kompak populer yang diproduksi oleh produsen mobil Jerman BMW. BMW 320i merupakan bagian dari Seri 3 yang terkenal dengan performa, kemewahan, dan dinamika berkendara.

BMW 320i dilengkapi mesin 4-silinder TwinPower Turbo 2.0L-nya yang menghasilkan tenaga 184 hp dan torsi 270 Nm. BMW 320i mampu berakselerasi dari 0 hingga 100 km/jam dalam waktu 7,1 detik.

Selain itu, fitur dan pilihan spesifik yang tersedia pada BMW 320i dapat bervariasi tergantung pada model tahun dan level trim.

Namun, itu biasanya mencakup fasilitas modern seperti jok kulit, sistem infotainment dengan navigasi, fitur keselamatan canggih, dan berbagai teknologi bantuan pengemudi.

Secara keseluruhan, BMW 320i memberikan perpaduan menarik antara kemewahan, performa, dan kepraktisan dalam segmen mobil eksekutif kompak.

Halaman:
1 2
      
