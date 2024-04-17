Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Produsen Otomotif yang Ternyata Masih Bagian dari Toyota

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |17:05 WIB
Produsen Otomotif yang Ternyata Masih Bagian dari Toyota
Toyota (Dubizzle)
A
A
A

JAKARTA - Toyota merupakan produsen otomotif raksasa dunia. Model dari pabrikan Jepang ini tersebar di seluruh dunia.

Toyota Motors Corporation, perusahaan pusat Toyota, ternyata memiliki sejumlah anak usaha. Anak usaha itu juga memproduksi mobil.

Berikut merek mobil yang masih bagian dari Toyota Motors Corporation, sebagaimana melansir dubizzle, Rabu (17/4/2024) :

Lexus

Pada 1989, Toyota meluncurkan divisi mobil mewahnya di Amerika Serikat. Lexus saat ini dijual di lebih dari 70 negara di dunia.

Fakta menarik tentang Lexus adalah memulai perjalanannya dengan LS 400 dan ES 250. Lexus membuat pernyataan luar biasa dengan kemewahan entry-level dan sedan eksekutif yang menawarkan interior nyaman yang berfokus pada ergonomi mobil, kualitas bangunan, dan performa mesin yang efisien. Dalam tiga dekade, merek ini telah membangun reputasi yang baik di industri otomotif.

Daihatsu

Grup merek mobil Toyota memasukkan Daihatsu sebagai anak perusahaannya pada 2016. Daihatsu memulai perjalanannya pada tahun 1907 dan bergabung dengan Toyota Motor Corporation pada 1967.

Merek tersebut menjadi produsen dan pemasok mobil kompak untuk Toyota. Pada 1998, Toyota meningkatkan sahamnya dari 34% menjadi 51%, menjadikan Daihatsu sebagai anak perusahaan.

Namun, Toyota sepenuhnya memiliki Daihatsu sebagai anak perusahaannya pada 2016. Daihatsu memiliki banyak jenis bodi mobil minivan dan hatchback. Beberapa model mobil Daihatsu yang populer adalah Granmax, Rocky, Copen, dan Mira.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/52/3062509/new_toyota_fortuner-ZqMN_large.jpg
Fortuner Produksi Indonesia Laris Manis di Luar Negeri, Sudah Diekspor 650 Ribu Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/52/3062061/toyota-hcjY_large.jpg
Pasar Lesu, Toyota Pangkas Target Produksi Mobil Listrik hingga 30 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/52/3061920/uji_tabrak_toyota_raize-Gim2_large.jpg
Toyota Raize Buatan Indonesia Diuji Tabrak Latin NCAP, Ini Hasilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/52/3061388/new_toyota_fortuner-BC9O_large.jpg
Skema Kredit New Toyota Fortuner, Cicilan Mulai dari Rp14 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/52/3061025/new_toyota_fortuner-7If5_large.jpg
Fortuner Kerap Dicap Mobil Arogan, Toyota Bilang Begini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/52/3060939/new_toyota_fortuner-YHql_large.jpg
Dibekali Fitur Baru, Intip Spesifikasi New Toyota Fortuner
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement