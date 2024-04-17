Produsen Otomotif yang Ternyata Masih Bagian dari Toyota

JAKARTA - Toyota merupakan produsen otomotif raksasa dunia. Model dari pabrikan Jepang ini tersebar di seluruh dunia.

Toyota Motors Corporation, perusahaan pusat Toyota, ternyata memiliki sejumlah anak usaha. Anak usaha itu juga memproduksi mobil.

Berikut merek mobil yang masih bagian dari Toyota Motors Corporation, sebagaimana melansir dubizzle, Rabu (17/4/2024) :

Lexus

Pada 1989, Toyota meluncurkan divisi mobil mewahnya di Amerika Serikat. Lexus saat ini dijual di lebih dari 70 negara di dunia.

Fakta menarik tentang Lexus adalah memulai perjalanannya dengan LS 400 dan ES 250. Lexus membuat pernyataan luar biasa dengan kemewahan entry-level dan sedan eksekutif yang menawarkan interior nyaman yang berfokus pada ergonomi mobil, kualitas bangunan, dan performa mesin yang efisien. Dalam tiga dekade, merek ini telah membangun reputasi yang baik di industri otomotif.

Daihatsu

Grup merek mobil Toyota memasukkan Daihatsu sebagai anak perusahaannya pada 2016. Daihatsu memulai perjalanannya pada tahun 1907 dan bergabung dengan Toyota Motor Corporation pada 1967.

Merek tersebut menjadi produsen dan pemasok mobil kompak untuk Toyota. Pada 1998, Toyota meningkatkan sahamnya dari 34% menjadi 51%, menjadikan Daihatsu sebagai anak perusahaan.

Namun, Toyota sepenuhnya memiliki Daihatsu sebagai anak perusahaannya pada 2016. Daihatsu memiliki banyak jenis bodi mobil minivan dan hatchback. Beberapa model mobil Daihatsu yang populer adalah Granmax, Rocky, Copen, dan Mira.