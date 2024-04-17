Usai Mudik Lebaran 2024, Jangan Lupa Cuci Mobil

JAKARTA - Selesai mudik ke kampung halaman, jangan lupa untuk membersihkan kendaraan. Pasalnya, selama mudik mobil menempuh perjalanan jarak jauh dengan durasi lama di tengah kondisi cuaca tak menentu.

Karena itu, selepas mudik ini bisa menjadi waktu yang tepat untuk membersihkan kendaraan agar kondisinya tetap terjaga.

Sebagaimana dilansir dari laman toyota.astra, Rabu (17/4/2024), berikut tips untuk mencuci mobil dengan kering tanpa meninggalkan bau lembab:

1. Bersihkan bodi mobil

Semprot menggunakan air bertekanan dari kolong mobil dan ban untuk merontokkan kotoran yang menempel, terutama sisa air hujan.

Selanjutnya beralih ke bodi mobil yang dimulai dari bagian atap supaya kotoran dapat bergerak turun dengan baik. Gunakan sampo mobil untuk membersihkan bodi mobil dan dibilas untuk meluruhkan kotoran.

2. Bersihkan ruang mesin

Sebaiknya tidak mencuci ruang mesin mobil dengan air bertekanan. Alih-alih bersih, malah bisa terjadi korsleting. Cukup memakai lap atau microfiber basah untuk mengangkat kotoran di ruang mesin. Manfaatkan cairan pembersih exterior cleaner supaya proses bersih-bersih bisa berjalan lebih efektif karena kotoran di ruang mesin cukup sulit dibersihkan. Gunakan sikat kawat lembut untuk celah yang sulit terjangkau.