Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Usai Mudik Lebaran 2024, Jangan Lupa Cuci Mobil

Ferdinando Tamaro , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |13:05 WIB
Usai Mudik Lebaran 2024, Jangan Lupa Cuci Mobil
Usai mudik Lebaran 2024, jangan lupa cuci mobil. (Pixabay)
A
A
A

JAKARTA - Selesai mudik ke kampung halaman, jangan lupa untuk membersihkan kendaraan. Pasalnya, selama mudik mobil menempuh perjalanan jarak jauh dengan durasi lama di tengah kondisi cuaca tak menentu.

Karena itu, selepas mudik ini bisa menjadi waktu yang tepat untuk membersihkan kendaraan agar kondisinya tetap terjaga.

Sebagaimana dilansir dari laman toyota.astra, Rabu (17/4/2024), berikut tips untuk mencuci mobil dengan kering tanpa meninggalkan bau lembab:

1. Bersihkan bodi mobil

Semprot menggunakan air bertekanan dari kolong mobil dan ban untuk merontokkan kotoran yang menempel, terutama sisa air hujan.

Selanjutnya beralih ke bodi mobil yang dimulai dari bagian atap supaya kotoran dapat bergerak turun dengan baik. Gunakan sampo mobil untuk membersihkan bodi mobil dan dibilas untuk meluruhkan kotoran.

2. Bersihkan ruang mesin

Sebaiknya tidak mencuci ruang mesin mobil dengan air bertekanan. Alih-alih bersih, malah bisa terjadi korsleting. Cukup memakai lap atau microfiber basah untuk mengangkat kotoran di ruang mesin. Manfaatkan cairan pembersih exterior cleaner supaya proses bersih-bersih bisa berjalan lebih efektif karena kotoran di ruang mesin cukup sulit dibersihkan. Gunakan sikat kawat lembut untuk celah yang sulit terjangkau.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/53/3127084/mudik-l49R_large.jpg
Daftar Rekomendasi Box Motor yang Cocok untuk Mudik Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/52/3127074/mekanik_auto2000-ZWLk_large.jpg
Tak Libur Lebaran, Mekanik Siaga Kawal Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/53/3127060/mudik_motor-gSfn_large.jpg
5 Penyebab Kecelakaan Motor saat Mudik, Bikers Harus Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/52/3127047/microsleep-GSnZ_large.jpg
Waspada Microsleep saat Mudik Lebaran, Jangan Lupa Istirahat Berkala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/53/3126895/bale_santai_honda-0peT_large.jpg
Bale Santai Honda Beroperasi 24 Jam saat Mudik Lebaran, Ada Cek Motor Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/53/3126886/mudik_bareng-lUxA_large.jpg
Pakai Bus Premium, Ratusan Mekanik Mudik Bareng ke Yogyakarta dan Surabaya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement