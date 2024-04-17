Banjir Terjang Dubai, Sejumlah Mobil Mewah Terendam

DUBAI - Banjir bandang menerjang wilayah Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) pada Selasa (16/4/2024) waktu setempat. Banjir menggenangi jalan-jalan, rumah, mal, hingga melumpuhkan operasional bandara.

Banjir langka yang melanda Dubai ini mengejutkan sejumlah pihak. Publik figur yang tengah berada di Dubai kaget dengan kejadian ini.

Seorang influencer Amerika Serikat (AS), Jordan Welch, mengaku tengah terjebak banjir saat tengah berada di mobil mewahnya Rolls-Royce.

“Jadi saat ini kami terjebak. Kami benar-benar berada di tengah-tengah [samudra Dubai],” katanya sambil merekam dari dalam mobilnya, melansir news.com, Rabu (17/4/2024). “Lihat seberapa dalam air ini.”

Dia mengatakan kendaraan itu “tidak berfungsi”. Ia tampak mengarahkan kamera ke pengemudi yang terlihat terjebak kemacetan.

“Tapi saya lebih suka menangis di mobil Rolls daripada di Honda – atau saya lebih suka pulang ke rumah.”