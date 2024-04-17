Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berapa Harga Pajak Mobil McLaren?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |06:57 WIB
Berapa Harga Pajak Mobil McLaren?
Ilustrasi harga pajak mobil MClaren ( Foto : Carscoop)
A
A
A

BERAPA harga pajak mobil McLaren? Simak penjelasannya berikut ini sebelum memutuskan untuk membeli kendaraan mewah tersebut.

McLaren merupakan salah satu mobil mewah berharga selangit yang menjadi idaman banyak orang. Bodynya yang ramping dengan daour pacu dan fitur mumpuni menjadikan mobil ini begitu digandrungi.

Pemilik kendaraan harus mencari tahu berapa harga pajak mobil Mclaren. Apalagi, memiliki ciri khas mobil mewah ini adalah pintunya yang dibuka ke arah atas dan bukan ke samping.

Hal ini menjadikan McLaren sebagai mobil dengan ciri yang paling khas dengan keunikannya tersebut.

Mobil ini memiliki kemampuan akselerasi super untuk menaikan kecepatan dari 0 hingga 100 km/jam hanya dalam waktu 2,8 second saja.

Tak ayal, mobil ini dibanderol dengan harga yang sangat mahal. Selain harga belinya yang sangat mahal, mobil-mobil varian McLaren juga memiliki biaya pajak yang sangat mahal setiap tahunnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/11/3174980//bapenda_balik_nama_kendaraan-7IhL_large.jpg
Baru Balik Nama Kendaraan? Cek Aturan Terbaru Soal Keringanan Pajaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/52/3165613//giias-V8TN_large.jpeg
Perbandingan Pajak Mobil di Indonesia dan Thailand bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/320/3141635//jasa_raharja-CS2G_large.jpg
Masyarakat Makin Tertib Bayar Pajak, Risiko Kecelakaan Menurun! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/53/3136984//ariel-G9qw_large.jpeg
Segini Pajak Tahunan Motor Bebek Termahal Se-Indonesia Milik Ariel Noah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/338/3133865//pemerintah-XVyt_large.jpg
DPRD Jakarta Minta Dispenda Kawal Penurunan Pajak BBM Kendaraan 5 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/52/3130071//samsat_keliling_pemprov_jabar-41KN_large.jpeg
Daftar Provinsi yang Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan 2025
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement