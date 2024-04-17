Berapa Harga Pajak Mobil McLaren?

BERAPA harga pajak mobil McLaren? Simak penjelasannya berikut ini sebelum memutuskan untuk membeli kendaraan mewah tersebut.

McLaren merupakan salah satu mobil mewah berharga selangit yang menjadi idaman banyak orang. Bodynya yang ramping dengan daour pacu dan fitur mumpuni menjadikan mobil ini begitu digandrungi.

Pemilik kendaraan harus mencari tahu berapa harga pajak mobil Mclaren. Apalagi, memiliki ciri khas mobil mewah ini adalah pintunya yang dibuka ke arah atas dan bukan ke samping.

Hal ini menjadikan McLaren sebagai mobil dengan ciri yang paling khas dengan keunikannya tersebut.

Mobil ini memiliki kemampuan akselerasi super untuk menaikan kecepatan dari 0 hingga 100 km/jam hanya dalam waktu 2,8 second saja.

Tak ayal, mobil ini dibanderol dengan harga yang sangat mahal. Selain harga belinya yang sangat mahal, mobil-mobil varian McLaren juga memiliki biaya pajak yang sangat mahal setiap tahunnya.