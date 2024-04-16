Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berapa Harga McLaren 720S di Indonesia?

Ferdinando Tamaro , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |18:30 WIB
Berapa Harga McLaren 720S di Indonesia?
McLaren 720S edisi khusus. (McLaren)
JAKARTA - McLaren 720S merupakan mobil mewah dengan harga selangit. Berapa harganya di Indonesia?

Melansir beragam sumber, Selasa (16/4/2024), supercar asal Inggris ini dibanderol di Indonesia paling murah sekitar Rp5 miliar. Namun, untuk varian lainnya ada yang dijual lebih mahal bahkan hingga Rp15 miliar.

Hal tersebut karena pajak impor barang mewah yang sangat tinggi.

Untuk dapur pacu, McLaren 720S dibekali mesin M840T V8 Twin Turbocharger berkapasitas 3.994 cc. Mesin ini dapat menyemburkan tenaga 710 hp pada 7.500 rpm dan torsi puncak 770 Nm pada 5.500 rpm.

Tenaga tersebut disalurkan ke roda depan dengan transmisi otomatis 7-percepatan dual-clutch SSG. Sehingga kecepatan tertingginya bisa mencapai lebih dari 300 km per jam.

Sementara itu, secara dimensi McLaren 720S memiliki ukuran panjang 4.543 mm, lebar 1.930 mm, dan tinggi 1.196 mm. Jarak sumbu roda 2.670 mm. McLaren 720S memiliki ban berukuran 245/35 R19 + 305/30 R20 (depan + belakang).

McLaren 720S McLaren
McLaren 720S McLaren
