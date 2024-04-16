Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mercedes-Benz EQS Alami Penyegaran, Kapasitas Baterai Lebih Besar

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |19:36 WIB
Mercedes-Benz EQS Alami Penyegaran, Kapasitas Baterai Lebih Besar
Mercedes-Benz EQS 2025 (Carscoops)
A
A
A

JAKARTA - Mercedes-Benz EQS mengalami penyegaran. Sedan listrik mewah ini menggendong baterai dengan kapasitas lebih besar dibandingkan versi sebelumnya.

Melansir Carscoops, Selasa (16/4/2024), dari segi performa, EQS telah dilengkapi baterai baru dengan kapasitas yang dapat digunakan sebesar 118 kWh, naik dari sebelumnya 108,4 kWh. Baterainya disertai perangkat lunak pengereman baru yang memungkinkan pemulihan energi lebih besar.

Berkat perubahan tersebut, EQS 2025 disebut memiliki jangkauan yang lebih luas. Produsen mobil tersebut tidak merilis nomor EPA. Namun, disebutkan jangkauan WLTP meningkat hingga 51 mil (82 km).

Sedan listrik ini hadir standar dengan bemper depan AMG Line yang sporty. Selain itu, EQS facelift dilengkapi gril yang direvisi dengan fitur bilah krom yang dipasang rata, seperti S-Class.

Interior Mercedes-Benz EQS 2025. (Carscoops)

Pembaruan juga terdapat di interior. EQS 2025 memiliki aksen krom tambahan serta kursi belakang yang disempurnakan dengan busa tambahan 0,2 inci (5 mm).

Selain bantalan ekstra, kursi belakang memiliki sandaran yang kini dapat diatur 27 hingga 36 derajat hanya dengan satu sentuhan tombol. Selain itu, bantal kenyamanan kini memiliki jahitan kontras serta pipa kulit Nappa.

Pelanggan yang mencari kenyamanan kursi belakang terbaik akan memilih trim Pinnacle dan Paket Interior Eksekutif opsional. Kursi penumpang depan dapat dimiringkan ke depan untuk menambah ruang kaki baris kedua. Sandaran belakang dapat direbahkan hingga 38 derajat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/15/3167627/mercedes_benz_280_sl-xvSD_large.jpg
Spesifikasi Mercy BJ Habibie yang Dibeli Ridwan Kamil Rp2,6 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/52/3129635/mobil_mewah_seharga_puluhan_miliar_jemput_prabowo_di_abu_dhabi-PiZA_large.jpg
Mobil Mewah Seharga Puluhan Miliar Jemput Prabowo di Abu Dhabi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/52/3117230/the_all_new_mercedes_amg_g63-1trw_large.jpg
Mercedes-Benz Rilis 2 Model G-Class Baru, Harga Mulai Rp5,4 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/52/3085412/mercedes_maybach_s_580_matic-sdnG_large.jpg
Spesifikasi Mobil Mewah Mercedes-Maybach yang Jemput Presiden Prabowo Bertemu Joe Biden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/12/52/3073751/mobil_listrik_mercedes_benz_terbakar-rNgM_large.jpg
Mobil Listrik Terbakar di Korsel, Ini Penjelasan Mercedes-Benz Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/52/3073182/mercedes_benz_luncurkan_suv_baru_gls_450_dan_eqb_250-CB8R_large.jpg
Mercedes-Benz Luncurkan SUV Baru GLS 450 dan EQB 250+, Harga Mulai Rp1,6 Miliar
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement