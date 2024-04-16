Mercedes-Benz EQS Alami Penyegaran, Kapasitas Baterai Lebih Besar

JAKARTA - Mercedes-Benz EQS mengalami penyegaran. Sedan listrik mewah ini menggendong baterai dengan kapasitas lebih besar dibandingkan versi sebelumnya.

Melansir Carscoops, Selasa (16/4/2024), dari segi performa, EQS telah dilengkapi baterai baru dengan kapasitas yang dapat digunakan sebesar 118 kWh, naik dari sebelumnya 108,4 kWh. Baterainya disertai perangkat lunak pengereman baru yang memungkinkan pemulihan energi lebih besar.

Berkat perubahan tersebut, EQS 2025 disebut memiliki jangkauan yang lebih luas. Produsen mobil tersebut tidak merilis nomor EPA. Namun, disebutkan jangkauan WLTP meningkat hingga 51 mil (82 km).

Sedan listrik ini hadir standar dengan bemper depan AMG Line yang sporty. Selain itu, EQS facelift dilengkapi gril yang direvisi dengan fitur bilah krom yang dipasang rata, seperti S-Class.

Pembaruan juga terdapat di interior. EQS 2025 memiliki aksen krom tambahan serta kursi belakang yang disempurnakan dengan busa tambahan 0,2 inci (5 mm).

Selain bantalan ekstra, kursi belakang memiliki sandaran yang kini dapat diatur 27 hingga 36 derajat hanya dengan satu sentuhan tombol. Selain itu, bantal kenyamanan kini memiliki jahitan kontras serta pipa kulit Nappa.

Pelanggan yang mencari kenyamanan kursi belakang terbaik akan memilih trim Pinnacle dan Paket Interior Eksekutif opsional. Kursi penumpang depan dapat dimiringkan ke depan untuk menambah ruang kaki baris kedua. Sandaran belakang dapat direbahkan hingga 38 derajat.