HOME OTOTEKNO TECHNO

Samsung Bakal Hadirkan Fitur AI di Smartphone Lawas, Ini Daftarnya 

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |13:19 WIB
Samsung Bakal Hadirkan Fitur AI di Smartphone Lawas, Ini Daftarnya 
Samsung bakal hadirkan fitur Galaxy AI di smartphone keluaran lawas. (Okezone/Rahman Asmardika)
A
A
A


JAKARTA - Fitur-fitur Samsung Galalxy AI bakal hadir pada perangkat-perangkat lawas. Bulan lalu, pabrikan smartphone asal Korea tersebut memutuskan  menghadirkan Galaxy AI pada perangkat andalannya tahun 2023, seperti seri Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5, dan Galaxy Z Flip. 

Melansir Livermint, Sabtu (13/4/2024), Samsung kini tampaknya akan menambahkan fitur-fitur utama ini ke ponsel andalan lamanya termasuk Galaxy S21 dan Galaxy S22 secepatnya bulan depan.


Menurut laporan 9to5Google yang mengutip postingan forum oleh karyawan Samsung, Samsung akan menambahkan fitur Galaxy AI ke seluruh jajaran produk andalannya pada 2022 dan 2021 paling cepat bulan depan. 


Fitur yang ditunggu-tunggu ini kabarnya diluncurkan ke perangkat tersebut dengan pembaruan One UI 6.1 pada awal Mei. 


Postingan tersebut hanya menyebutkan perangkat andalan, perangkat Samsung lainnya seperti Galaxy S21 FE, Galaxy Tab 8 FE, dan lainnya tidak akan memenuhi syarat untuk pembaruan. 

Selain itu, perangkat andalan tahun 2022 yang mendapatkan pembaruan OneUI 6.1 hanya akan diberikan semua fitur AI dan dilaporkan mendapatkan “Galaxy S23 FE level AI". Fitur tertentu seperti Instant Slow-Mo tidak akan tersedia di perangkat lama.


Berikut daftar perangkat yang mendapatkan Galaxy AI:


Galaxy S22


Galaxy S22+


Galaxy S22 Ultra


Galaxy Z Fold 4


Galaxy Z Flip 4


Galaxy Tab S8


Galaxy Tab S8+


Galaxy Tab S8 Ultra

 

