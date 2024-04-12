Advertisement
OTOTEKNO OTOMOTIF

Mobil China Dominasi Pasar Otomotif Rusia

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |19:31 WIB
Mobil China Dominasi Pasar Otomotif Rusia
Mobil China mendominasi pasar di Rusia. (Car News China)
A
A
A

JAKARTA - Merek mobil China mendominasi pasar otomotif di Rusia, berdasarkan data penjualan pada Maret 2024. Dari 10 mobil terlaris, 9 di antaranya merupakan pabrikan China.

Melansir Car News China, Jumat (12/4/2024), berdasarkan data China Automotive Digital Research Institute urutan pertama ditempati produk lokal yakni Lada. Penjualan Lada pada Maret mencapai 39.908 unit. Jumlah itu meningkat sebesar 64,5% di bulan Maret dan sebesar 43,2% YoY selama tiga bulan pertama.

Namun, posisi berikutnya ditempati pabrikan China. Haval Great Wall bersama Geely, dan Chery masing-masing mencatat penjualan 16,045, 15,004 dan 13,159 pada Maret.

Sebelumnya, baik Geely maupun Chery juga telah muncul di daftar sepuluh besar lebih dari satu kali.

Sementara itu urutan selanjutnya ditempati Changan (13.159), Exeed (4.664), Omoda (4.632), Li Auto (3.617), Geely Belgee (2.732), dan Jetour (2.616).

Hal mengejutkan adalah Li Auto, sebuah merek yang umumnya dianggap hanya beroperasi di Tiongkok. Li menjual 3.617 mobil di Rusia pada bulan Maret.

Topik Artikel :
Geely Haval Chery Mobil China
