HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

3 Penyebab Kecelakaan Motor saat Mudik Lebaran

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |17:03 WIB
3 Penyebab Kecelakaan Motor saat Mudik Lebaran
Penyebab kecelakaan motor pada mudik Lebaran 2024. (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah telah mengimbau masyarakat agar tidak mudik menggunakan sepeda motor. Meski begitu, masih banyak warga mudik menggunakan motor pada tahun ini.

Diketahui, pemudik sepeda motor diprediksi mencapai mencapai 16,07% atau 31,12 juta orang. Itu berdasarkan data dari hasil survei yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Maret lalu.

Guru Besar Bidang Transportasi Universitas Indonesia (UI), Prof Dr Ir Sutanto Soehodho, MEng, menyebut, banyak masyarakat yang memilih sepeda motor untuk mudik karena kendaraan ini bersifat fleksibel, door to door, dan hemat. Pengendara sepeda motor merasa lebih bebas untuk menentukan jadwal mudik tanpa perlu bergantung pada ketersediaan armada transportasi publik.

Sepeda motor bersifat door to door karena pemudik dapat memanfaatkannya untuk kepentingan lain, misalnya berkunjung ke sanak saudara atau berlibur ke tempat wisata. Selain itu, kendaraan ini lebih hemat biaya.

Namun, Prof Sutanto menilai ada risiko yang tinggi bagi pemudik dengan sepeda motor jika melakukan perjalanan jarak jauh.

“Perjalanan mudik kadang-kadang satu motor memuat suami-istri dan anaknya, ditambah beban muatan barang yang dibawa. Ini tentu sangat berbahaya. Apalagi badan motor tidak bisa melindungi penggunanya, justru badan kita yang melindungi motor, sehingga jika terjatuh, pengendara berisiko terluka parah,” ujarnya.

Ia pun menjelaskan ada 3 penyebab terjadinya kecelakaan sepeda motor. Penyebabnya adalah manusia (pengendara), kendaraan, dan lingkungan. Mereka yang sakit atau kurang fit saat berkendara memiliki risiko kecelakaan lebih tinggi. Kelelahan adalah faktor utama seseorang mengalami kecelakaan. Kelelahan ini dapat muncul karena waktu berkendara yang terlalu lama tanpa istirahat, bisa disebabkan jarak yang jauh atau kondisi macet.

“Jika seseorang menempuh jarak yang tidak terlalu jauh, tetapi kondisi lalu lintas macet, sehingga menghabiskan waktu lama, itu dapat menimbulkan kelelahan, baik secara fisik maupun emosional. Hal ini dapat memengaruhi behavior dan kemampuan motorik seseorang saat berkendara,” kata Prof Sutanto.

