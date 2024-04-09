Viral Keluarga Besar Mudik Bareng, Garasi Langsung Penuh dengan Mobil Mewah

Viral keluarga besar mudik bareng, garasi langsung penuh dengan mobil mewah. (TikTok/@basitdul)

JAKARTA - Mudik Lebaran menjadi tradisi bagi masyarakat Indonesia, khususnya untuk perantauan. Hari Raya Idul Fitri menjadi momen untuk berkumpul bersama kelurga di kampung halaman.

Viral di media sosial tujuh saudara kandung mudik ke kampung halaman untuk menemui orang tua mereka. Menariknya, garasi rumah orang tua mereka seketika berubah menjadi parkiran mobil mewah.

Video yang memperlihatkan tujuh saudara mudik bersama itu diunggah akun TikTok @basitdul. Bahkan, mereka membeli lahan kosong di dekat rumah untuk dijadikan parkiran karena halaman rumah yang sudah tidak menampung.

"7 bersodara pulang kampung auto parkiran penuh," tulis keterangan dalam video tersebut, yang memperlihatkan mobil Toyota GT86 warna merah, Mercedes-Benz, Alphard, Pajero Sport, serta sejumlah motor keluaran brand Eropa.

Dalam unggahan video lainnya, tampak seluruh mobil yang awalnya terparkir di halaman rumah. Parkir di lahan kosong yang sengaja dibeli untuk memarkirkan kendaraan tersebut saat 7 bersaudara itu kembali ke kampung halaman.

BACA JUGA: 3 Penyebab Kecelakaan Motor saat Mudik Lebaran

Dalam video tersebut juga terlihat tujuan mudik 7 orang bersaudara tersebut, yakni Jakarta-Martapada, Cirebon. Jarak yang cukup dekat membuat seluruhnya memutuskan mudik menggunakan mobil pribadi.

Melihat hal tersebut, banyak netizen yang bangga dengan kesuksesan mereka saat menjadi perantauan. Tapi, ada juga yang penasaran dengan pekerjaan atau usaha mereka karena bisa memiliki mobil dengan harga yang fantastis.