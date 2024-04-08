Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

8 Cara Mudah Nonton Video Viral Jepang di Yandex Com Yandex Browser

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |16:53 WIB
8 Cara Mudah Nonton Video Viral Jepang di Yandex Com Yandex Browser
Ilustrasi video viral Jepang (Foto:Freepik)
A
A
A

ADA 8 cara mudah nonton video viral Jepang di Yandex Com Yandex Browser. Adapun browser Yandex untuk seluler dapat membuka file video dalam format MP4, WEBM, OGV, dan X-M4V.

Untuk itu 8 cara mudah nonton video viral Jepang di Yandex Com Yandex Browser:

1. Kunjungi mesin pencari

Siapkan internet atau lapto dengan membuka browser favoritmu, seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau UC Browser.

2. Klik website resmi

Untuk menyaksikan atau menonton video yang viral, Anda hanya perlu mengunjungi website resminya yakni di www. yandex.com. Setelah mengakses situsnya, lalu cari video yang diinginkan.

3. Pilih Video yang Diinginkan

Yandex akan menampilkan beberapa pilihan situs dan video yang sesuai dengan kata kunci yang kamu masukkan. Pilih video yang ingin kamu tonton dengan mengkliknya.

4. Gunakan VPN

Jika di wilayah Anda susah mengaksesnya untuk itu buatkan tambahan VPN ke dalam sistem.

Halaman:
1 2
      
