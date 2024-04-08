Segini Pajak Motor Scoopy Prestige, Cek Harganya di Sini

SEGINI pajak motor Scoopy Prestige yang perlu diperhatikan calon pemilik kendaraan. Motor ini berukuran panjang 1.864 mm, lebar 683 mm, dan tinggi 1.075, serta ground clearance 145 mm dan tinggi jok 764 mm ini sangat cocok dikendarain oleh perempuan. Dari segi performa, motor yang cocok untuk tinggi badan 150 cm ini pun cocok digunakan sehari-hari.

Mesinnya berkapasitas 110 cc, 4-tak, SOHC, 2 katup dengan pendingi udara yang bisa hasilkan tenaga maksimal hingga 9 dk pada 7.500 rpm dan torsi maksimum 9,3 Nm pada 5.500 rpm. Lantas berapa pajaknya jika ingin memilikinya?

Ternyata segini pajak motor Scoopy Prestige yang perlu diperhatikan calon pemilik kendaraan:

SCOOPY I 2009 - Rp112.000

SCOOPY AT 2010 - Rp118.000

SCOOPY I 2010 - Rp118.000

SCOOPY AT 2011 - Rp128.000

SCOOPY FI CLASSIC AT 2012 - Rp152.000

SCOOPY AT 2012 - Rp138.000

SCOOPY FI CLASSIC AT 2013 - Rp184.000

SCOOPY AT 2013 - Rp156.000

SCOOPY AT 2014 - Rp194.000

SCOOPY FI CLASSIC AT 2014 - Rp200.000

SCOOPY AT 2014 - Rp170.000

SCOOPY AT 2015 - Rp220.000

SCOOPY ESP AT 2015 - Rp224.000

SCOOPY ESP AT 2016 - Rp238.000

SCOOPY ESP AT 2017 - Rp254.000

ALL NEW SCOOPY STYLISH AT 2017 - Rp254.000