SEGINI pajak motor Scoopy Prestige yang perlu diperhatikan calon pemilik kendaraan. Motor ini berukuran panjang 1.864 mm, lebar 683 mm, dan tinggi 1.075, serta ground clearance 145 mm dan tinggi jok 764 mm ini sangat cocok dikendarain oleh perempuan. Dari segi performa, motor yang cocok untuk tinggi badan 150 cm ini pun cocok digunakan sehari-hari.
Mesinnya berkapasitas 110 cc, 4-tak, SOHC, 2 katup dengan pendingi udara yang bisa hasilkan tenaga maksimal hingga 9 dk pada 7.500 rpm dan torsi maksimum 9,3 Nm pada 5.500 rpm. Lantas berapa pajaknya jika ingin memilikinya?
Ternyata segini pajak motor Scoopy Prestige yang perlu diperhatikan calon pemilik kendaraan:
SCOOPY I 2009 - Rp112.000
SCOOPY AT 2010 - Rp118.000
SCOOPY I 2010 - Rp118.000
SCOOPY AT 2011 - Rp128.000
SCOOPY FI CLASSIC AT 2012 - Rp152.000
SCOOPY AT 2012 - Rp138.000
SCOOPY FI CLASSIC AT 2013 - Rp184.000
SCOOPY AT 2013 - Rp156.000
SCOOPY AT 2014 - Rp194.000
SCOOPY FI CLASSIC AT 2014 - Rp200.000
SCOOPY AT 2014 - Rp170.000
SCOOPY AT 2015 - Rp220.000
SCOOPY ESP AT 2015 - Rp224.000
SCOOPY ESP AT 2016 - Rp238.000
SCOOPY ESP AT 2017 - Rp254.000
ALL NEW SCOOPY STYLISH AT 2017 - Rp254.000