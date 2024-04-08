Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Jangan Disepelekan, Ini 6 Tips Rawat Kabel Kopling

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |10:13 WIB
Jangan Disepelekan, Ini 6 Tips Rawat Kabel Kopling
Ini 6 tips merawat kabel kopling. (Ilustrasi/Ist)
A
A
A

JAKARTA - Perbedaan komponen paling mencolok antara sepeda motor tipe transmisi matic dengan transmisi manual, terletak pada adanya perangkat kopling.

Kopling terdiri atas beberapa komponen, di antaranya tuas kopling, kabel kopling, clutch adjuster hingga ke bagian mesin seperti per dan kampas kopling.

Sepeda motor akan bekerja optimal jika semua bagian kopling dalam kondisi prima.

Namun, ada kendala yang biasa dihadapi pengendara pada motor bertransmisi manual adalah kampas kopling aus dan seringnya kabel kopling putus.

Kabel kopling terdiri atas kawat sling yang dibungkus selang fleksibel. Komponen ini berfungsi sebagai penghubung antara tuas kopling dengan release fork pada bagian mesin untuk mengatur fungsi kopling sebagai penyalur tenaga.

Kabel kopling putus biasanya diakibatkan karat pada bagian selang. Selain itu kabel kopling putus bisa juga karena setelan tidak tepat atau kabel terjepit sehingga membuat kabel kopling tidak bekerja.

Sebenarnya, kendala tersebut tidak akan terjadi, jika pemilik kendaraan rajin merawat sepeda motor termasuk pada bagian kabel kopling. Berikut tips merawat kabel kopling, sebagaimana dikutip dari laman Wahana Honda, Rabu (10/4/2024) :

1. Periksa setiap inci bagian kabel kopling. Perhatikan seal di bagian paling atas kabel, karena jika sobek ini akan menyebabkan air hujan atau kotoran masuk ke dalam kabel kopling.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/53/3069734/grab-i87s_large.jpg
Cara Orderan Grab Nyangkut Terus, Ini 6 Tipsnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/52/3013072/airbag_mobil_meledak-qlUX_large.jpg
Kenapa Airbag Mobil Bisa Meledak Sendiri? Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/53/3013068/rem_motor-2Hvq_large.jpg
Jari Terus Berada di Tuas Rem Motor, Waspada Bahaya Mengintai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/52/3008712/mobil-sudah-lama-tak-dipakai-ini-tips-menyalakannya-oh1qxOBJzQ.jpg
Mobil Sudah Lama Tak Dipakai, Ini Tips Menyalakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/53/3008433/ban-belakang-motor-lebih-cepat-botak-dibandingkan-ban-depan-mitos-atau-fakta-n9UyF8ub3b.jpg
Ban Belakang Motor Lebih Cepat Botak Dibandingkan Ban Depan, Mitos atau Fakta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/52/3007911/air-menetes-dari-kolong-mobil-ini-penyebabnya-ouTwmZCC9F.jpg
Air Menetes dari Kolong Mobil, Ini Penyebabnya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement