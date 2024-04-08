Jangan Disepelekan, Ini 6 Tips Rawat Kabel Kopling

JAKARTA - Perbedaan komponen paling mencolok antara sepeda motor tipe transmisi matic dengan transmisi manual, terletak pada adanya perangkat kopling.

Kopling terdiri atas beberapa komponen, di antaranya tuas kopling, kabel kopling, clutch adjuster hingga ke bagian mesin seperti per dan kampas kopling.

Sepeda motor akan bekerja optimal jika semua bagian kopling dalam kondisi prima.

Namun, ada kendala yang biasa dihadapi pengendara pada motor bertransmisi manual adalah kampas kopling aus dan seringnya kabel kopling putus.

Kabel kopling terdiri atas kawat sling yang dibungkus selang fleksibel. Komponen ini berfungsi sebagai penghubung antara tuas kopling dengan release fork pada bagian mesin untuk mengatur fungsi kopling sebagai penyalur tenaga.

Kabel kopling putus biasanya diakibatkan karat pada bagian selang. Selain itu kabel kopling putus bisa juga karena setelan tidak tepat atau kabel terjepit sehingga membuat kabel kopling tidak bekerja.

Sebenarnya, kendala tersebut tidak akan terjadi, jika pemilik kendaraan rajin merawat sepeda motor termasuk pada bagian kabel kopling. Berikut tips merawat kabel kopling, sebagaimana dikutip dari laman Wahana Honda, Rabu (10/4/2024) :

1. Periksa setiap inci bagian kabel kopling. Perhatikan seal di bagian paling atas kabel, karena jika sobek ini akan menyebabkan air hujan atau kotoran masuk ke dalam kabel kopling.