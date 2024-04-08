Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Antusiasme Peserta Tinggi, Area Pameran GIIAS 2024 Diperluas

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |10:16 WIB
Antusiasme Peserta Tinggi, Area Pameran GIIAS 2024 Diperluas
Antusiasme peserta tinggi, area pameran GIIAS 2024 diperluas. (Ist)
JAKARTA – Pameran otomotif GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) bakal digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Kabupaten Tangerang, pada 18-28 Juli. Pada tahun ini, area pameran lebih luas dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya.

Pada tahun ini, ada penambahan 1 hall baru yakni hall 11. Ketua III sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran GAIKINDO, Rizwan Alamsjah mengungkapkan, adanya hall 11 akan memastikan kenyamanan berpameran para peserta dan pengunjung.

“Antusiasme peserta mengikuti GIIAS 2024 sangat tinggi. Maka untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan dari para peserta tahun ini GIIAS menambahan satu hall baru, dengan area seluas 12.000 m2," katanya dalam keterangannya, dikutip Kamis (11/4/2024).

Ia menjelaskan, penambahan hall baru merupakan sebuah langkah untuk memastikan para peserta mendapatkan area yang cukup untuk menampilkan seluruh inovasi mereka. Selain itu, penambahan hall ini untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan pengunjung.

"Kami ingin memastikan dengan semakin meluasnya area pamer, tidak mengurangi experience para pengunjung pada saat mengunjungi seluruh area GIIAS 2024,” ujar Rizwan.

Pihaknya mengklaim GIIAS 2024 akan menghadirkan lebih banyak peserta, serta berbagai program maupun acara pendukung.

”GIIAS tahun ini dipastikan akan lebih istimewa, dengan tampilan berbagai merek ternama otomotif dan juga merek-merek pendatang baru di Indonesia. Mulai dari merek kendaraan penumpang, kendaraan komersial, karoseri hingga industri pendukung, kami yakin GIIAS 2024 akan melampaui penyelenggaraan sebelumnya,” papar Rizwan.

Gaikindo GIIAS 2024 GIIAS
