HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

GIIAS 2024 Digelar 18-28 Juli 2024 di ICE BSD, Janjikan Inovasi

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |16:46 WIB
GIIAS 2024 Digelar 18-28 Juli 2024 di ICE BSD, Janjikan Inovasi
GIIAS 2024 digelar pada 18-28 Juli di ICE BSD Tangerang. (Ist)
JAKARTA – Pameran otomotif GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) akan digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Kabupaten Tangerang, pada 18-28 Juli 2024.

Ketua Umum GAIKINDO, Yohannes Nangoi, menjelaskan inovasi yang didorong inspirasi dan kreativitas adalah kekuatan di balik transformasi industri kendaraan bermotor untuk terus berkembang, menghadirkan teknologi mutakhir untuk publik.

"Tahun ini dengan mengusung tema Innovation Meets Inspiration, GIIAS akan kembali memamerkan bermacam inspirasi dan terobosan yang mengubah mobilitas di masa depan,” ujar Yohannes Nangoi, dalam keterangannya, dikutip Rabu (10/4/2024).

Menurut Nangoi, GIIAS selalu menjadi tujuan pengunjung untuk mencari tahu teknologi terkini dari industri kendaraan bermotor. Ia menjanjikan pada penyelenggaraan tahun ini, GIIAS akan hadir lebih komprehensif.

“Tahun ini penyelenggaraan GIIAS hadirkan inovasi dengan memperluas area pamernya. Karena itu, GIIAS 2024 tidak hanya hadirkan inovasi teknologi dan model kendaraan terbaru, namun juga akan menampilkan produk terkini dari ratusan merek industri pendukung, sehingga GIIAS dapat memberikan informasi dan edukasi secara komprehensif mengenai industri otomotif disatu tempat,” jelas Nangoi.

Gaikindo Yakin Industri Mobil Listrik Tumbuh 

Nangoi menegaskan komitmen GAIKINDO untuk terus memberikan dorongan dan dukungan untuk pertumbuhan industri kendaraan bermotor Indonesia. Salah satu upaya GAIKINDO adalah lewat penyelenggaraan GIIAS.

