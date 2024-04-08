Laju Mobil Tak Stabil, Ini Penyebab Teknis dan Nonteknisnya

JAKARTA - Stabilitas mobil saat jalan merupakan faktor yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan kenyamanan. Ketika mobil tidak stabil, baik pengemudi maupun penumpang akan mengalami risiko kecelakaan lebih tinggi dan ketidaknyamanan.

Mobil tidak stabil saat tengah berjalan bisa disebabkan faktor teknis dan nonteknis. Berikut penjelasannya, sebagaimana melansir laman Auto2000, Rabu (10/4/2024) :

1. Sistem Suspensi Rusak

Salah satu penyebab utama mobil tidak stabil adalah sistem suspensi yang rusak atau aus. Sistem suspensi yang baik sangat penting dalam menjaga stabilitas mobil, terutama saat melalui jalan yang tidak rata atau dalam kecepatan tinggi.

Komponen-komponen seperti shock absorber, per, dan bushing yang aus atau rusak dapat menyebabkan mobil menjadi tidak stabil dan sulit dikendalikan.

2. Ban Aus

Keadaan ban mobil juga dapat menjadi penyebab mobil tidak stabil. Ban yang aus atau tidak seimbang dapat mengganggu keseimbangan mobil, terutama saat melaju dengan kecepatan tinggi. Selain itu, tekanan udara yang tidak sesuai juga dapat memengaruhi stabilitas mobil secara keseluruhan.

3. Sistem Kemudi Bermasalah

Masalah pada sistem kemudi, seperti ball joint tie rod yang aus, juga dapat menyebabkan mobil menjadi tidak stabil. Sistem kemudi yang baik sangat penting dalam menjaga kontrol dan stabilitas mobil, sehingga masalah pada bagian ini dapat berdampak besar pada kinerja keseluruhan mobil.