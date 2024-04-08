Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Tutup Kuartal I 2024, Penjualan Daihatsu Naik 17,1% pada Maret

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |12:17 WIB
Tutup Kuartal I 2024, Penjualan Daihatsu Naik 17,1% pada Maret
Tutup kuartal I 2024, penjualan ritel Daihatsu naik 17,1% pada Maret. (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Daihatsu mencatatkan penjualan positif pada kuartal I 2024. Hal ini seiring dengan meningkatnya penjualan ritel di Indonesia pada Maret 2024 Maret 2024 diperkirakan mencapai 82 ribu unit atau naik 16,7% dibandingkan Februari 2024 sebanyak sekitar 70 ribu unit.

Pada Maret 2024, penjualan ritel Daihatsu sebanyak 17.352 unit atau naik 17,1% dibandingkan Februari 2024 sebanyak 14.819 unit.

Dari capaian tersebut, kontribusi penjualan ritel Daihatsu terhadap market share ritel otomotif nasional sebesar 21,1%.

Secara volume dan kontribusi model penjualan Daihatsu pada Maret 2024 juga naik dibandingkan bulan sebelumnya. Penjualan Daihatsu ditopang Sigra sebanyak 5.804 unit atau naik 22,2%; Gran Max PU (Pick Up) sebanyak 3.995 unit (naik 21,2%); dan Terios sebanyak 2.185 unit (naik 17,6%).

“Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Daihatsu, sehingga Daihatsu dapat menutup Kuartal I tahun 2024 dengan raihan positif dan kenaikan penjualan bulanan sebesar 17,1%," kata Marketing & Customer Relations Division Head PT Astra International Tbk Daihatsu Sales Operation, Tri Mulyono, dalam keterangannya, dikutip Rabu (10/4/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/15/3177654/giias_2025-a1Rr_large.jpg
Daihatsu Catat Penjualan Tertinggi pada September 2025, Ini Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/15/3176623/daihatsu_midget_x-KlkC_large.jpg
Ketika Bemo Legendaris Daihatsu Dihidupkan Kembali, Kini Bertenaga Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/15/3170986/ayla_ev-EcG0_large.jpg
Daihatsu Siapkan Ayla EV untuk First Car Buyer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/15/3170852/daihatsu_rocky-dIG7_large.jpg
Daihatsu Rocky Dapat Penyegaran, Intip Ubahannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/15/3170600/daihatsu_gran_max_blin_van_at-R4Ix_large.jpg
Daihatsu Luncurkan Gran Max Blind Van Transmisi Otomatis, Segini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/52/3167164/daihatsu_rocky_hybrid-HPmy_large.jpg
Ini Harga dan Spesifikasi Mobil Daihatsu Rocky Hybrid 2025
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement