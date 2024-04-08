Tutup Kuartal I 2024, Penjualan Daihatsu Naik 17,1% pada Maret

JAKARTA - Daihatsu mencatatkan penjualan positif pada kuartal I 2024. Hal ini seiring dengan meningkatnya penjualan ritel di Indonesia pada Maret 2024 Maret 2024 diperkirakan mencapai 82 ribu unit atau naik 16,7% dibandingkan Februari 2024 sebanyak sekitar 70 ribu unit.

Pada Maret 2024, penjualan ritel Daihatsu sebanyak 17.352 unit atau naik 17,1% dibandingkan Februari 2024 sebanyak 14.819 unit.

Dari capaian tersebut, kontribusi penjualan ritel Daihatsu terhadap market share ritel otomotif nasional sebesar 21,1%.

Secara volume dan kontribusi model penjualan Daihatsu pada Maret 2024 juga naik dibandingkan bulan sebelumnya. Penjualan Daihatsu ditopang Sigra sebanyak 5.804 unit atau naik 22,2%; Gran Max PU (Pick Up) sebanyak 3.995 unit (naik 21,2%); dan Terios sebanyak 2.185 unit (naik 17,6%).

“Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Daihatsu, sehingga Daihatsu dapat menutup Kuartal I tahun 2024 dengan raihan positif dan kenaikan penjualan bulanan sebesar 17,1%," kata Marketing & Customer Relations Division Head PT Astra International Tbk Daihatsu Sales Operation, Tri Mulyono, dalam keterangannya, dikutip Rabu (10/4/2024).