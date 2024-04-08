Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Pameran Kendaraan Listrik PEVS 2024 Digelar 30 April-5 Mei, Segini Harga Tiketnya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |08:09 WIB
Pameran Kendaraan Listrik PEVS 2024 Digelar 30 April-5 Mei, Segini Harga Tiketnya
Pameran kendaraan listrik PEVS 2024 digelar 30 April-5 Mei, segini harga tiketnya. (Ilustrasi/Okezone/Erha A Ramadhoni)
JAKARTA - Pameran kendaraan listrik Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2024 bakal digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 30 April-5 Mei 2024. Tiket untuk acara tersebut sebesar Rp50 ribu, baik untuk weekdays maupun weekend.

Jika dibandingkan tahun sebelumnya, perhelatan PEVS 2024 akan dilaksanakan di JIExpo, menggunakan seluruh Hall A, B, dan C pada bidang area lahan seluas 49.499 m2. PEVS 2023 hanya menggunakan lahan 20.157 m2.

Adanya peningkatan lahan ini lantaran PEVS 2024 akan diikuti lebih banyak ragam merek mobil dan motor listrik.

Dari lini kendaraan listrik yaitu, BYD, Chery, Kymco iONEX, Prestige, Rakata, Selis, VinFast, VMOVE, dan ZPT. Sementara untuk member dari PERIKLINDO diikuti oleh ABC Lithium, Birubatt, Fast, Keeway EV, MAB, Motoriz, Neta, Seres dan Wuling.

Sementara untuk peserta perusahaan produsen pendukung otomotif listrik ternama, seperti Astra Otoparts, PT Dubbs Energi Teknologi, Exicom, EVI, Gotion High-Tech, Hardy Motor, Hex Up, Naxeon, Powerindo, Power Electronics, SSKTama, Starvo, TL Power, serta Wallbox. Tak hanya memikat pelaku industri kendaraan listrik tanah air, antusiasme peserta dari luar negeri meningkat dengan tercapainya konfirmasi 50 jumlah peserta overseas yang akan meramaikan PEVS 2024.

Project Manager PEVS 2024 Rudi MF turut menyatakan kesiapannya menyelenggarakan PEVS 2024.

Topik Artikel :
PEVS 2024 Kendaraan Listrik PEVS
