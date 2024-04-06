Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Link Video Viral yang Gampang Ditonton di Yandex Com Yandex Browser Yandex RU

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |09:15 WIB
Link Video Viral yang Gampang Ditonton di Yandex Com Yandex Browser Yandex RU
Ilustrasi link video viral (Foto:Freepik)
A
A
A

LINK video viral yang gampang ditonton di Yandex Com Yandex Browser Yandex RU menjadi sangat populer akhir-akhir ini. Pasalnya, mesin pencari buatan Rusia ini mampu membantu pengguna internet untuk menonton berbagai video viral.

Sayangnya, server Yandex Com Yandex Browser Yandex RU yang dinamis membuat video viral yang pernah ditonton kerap kali sulit dicari saat hendak ditonton kembali.

Untuk itu ada link video viral yang gampang ditonton di Yandex Com Yandex Browser Yandex RU. Salah satunya ada fitur baru Yandex yang membuat menonton video viral jadi lebih gampang.

Salah satunya pengguna bisa membuat sebuah koleksi pribadi berdasarkan minta dan kebutuhan. Dengan fitur ini, pengguna bisa menyimpan gambar, file, dokumen, audio, hingga video viral untuk dibuka kembali di kemudian hari.

Hebatnya fitur Yandex Collections dapat dibuka para perangkat handphone maupun desktop. Oleh karenanya, ini dapat membuat semua orang bisa mengakses semua koleksi favoritnya dimanapun kapanpun.

Fitur ini dapat disamakan dengan fitur bookmark yang ada pada browser lain, namun dalam versi yang lebih canggih. Dengan Yandex Collections, setiap pengguna juga dapat untuk saling berbagi koleksi dengan pengguna lainnya.

