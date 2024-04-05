Mudik Lebaran Pakai Mobil Tua, Ini Tips agar Aman dan Nyaman

Mudik Lebaran pakai mobil tua, ini tipsnya agar aman dan nyaman. (Ilustrasi/Freepik)

JAKARTA - Tak sedikit orang mudik menggunakan mobil keluaran tahun lama alias mobil tua. Meski sudah berumur, bukan berarti mobil tua tidak bisa diajak jalan jauh seperti perjalanan mudik.

Jika ingin mudik menggunakan mobil tua, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal ini agar perjalanan mudik tetap aman dan nyaman.

Berikut 5 tips mudik Lebaran menggunakan mobil tua, sebagaimana dilansir dari laman Auto 2000, Jumat (5/4/2024) :

1. Cek Mesin dan Oli

Sebelum memulai perjalanan, pastikan mengecek mesin mobil. Periksa apakah tidak ada kebocoran, serta pastikan semua komponen mesin berfungsi dengan baik.

Selain itu, perhatikan tingkat oli mesin dan oli mesin memiliki jumlah yang mencukupi dan dalam kondisi yang baik. Hal ini agar mesin mobil tetap beroperasi dengan lancar selama perjalanan jauh.

2. Periksa Sistem Pendingin dan Radiator

Sistem pendingin yang baik sangat penting untuk mobil tua, terutama saat melakukan perjalanan jarak jauh. Cek keseluruhan sistem pendingin untuk memastikan radiator tidak bocor.

Selain itu, periksa tingkat cairan pendingin. Jika perlu, lakukan penggantian cairan pendingin untuk memastikan mobil tetap dalam kondisi dingin optimal.

3. Periksa Sistem Kelistrikan dan Aki

Pastikan semua sistem kelistrikan mobil berfungsi dengan baik sebelum memulai perjalanan. Periksa kondisi aki dan pastikan tidak ada korsleting atau masalah lain yang dapat mengganggu perjalanan.

Sistem pengisian aki juga perlu diperiksa untuk memastikan aki tetap terisi selama perjalanan.