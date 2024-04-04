Mudik Pakai Motor, Ini Risiko Kesehatan yang Mengintai

JAKARTA - Sebanyak 193,6 juta diprediksi melakukan perjalanan mudik Lebaran 2024. Dari jumlah tersebut, sebanyak 31,12 juta jiwa atau sekitar 16,07 persen diperkirakan mudik menggunakan sepeda motor.

Data itu berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan.

Polisi telah mengimbau masyarakat untuk tidak mudik menggunakan sepeda motor.

“Untuk sepeda motor, itu kita tidak melarang, artinya tidak melarang, tapi mengimbau (tidak pakai motor),” kata Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan, seperti dikutip dalam keterangan resmi Humas Polri, Kamis (4/4/2024).

Sementara itu, mudik menggunakan sepeda motor memiliki sejumlah risiko terhadap kesehatan. Berikut risiko kesehatan jika mudik menggunakan motor, sebagaimana dilansir dari laman Kementerian Kesehatan RI, Kamis (4/4/2024):

1. Sakit pinggang

Mudik menggunakan sepeda motor bisa mengakibatkan sakit pinggang. Pasalnya, duduk berjam-jam bisa menyebabkan rasa sakit di bagian punggung. Hal ini biasanya disebabkan masalah kekuatan otot.

2. Ganggu metabolisme tubuh

Risiko kesehatan selanjutnya yang dapat mengintai karena mudik menggunakan sepeda motor adalah dapat mengalami gangguan metabolisme.

Beberapa penelitian terbaru menunjukkan, duduk selama berjam-jam dapat mengganggu sistem metabolisme tubuh.

Tubuh mengalami penurunan kadar kolesterol baik, sehingga menimbulkan berbagai masalah kesehatan, maupun peningkatan kadar gula darah.

3. Nyeri otot

Selanjutnya, bermotor dalam waktu yang lama bisa menyebabkan nyeri leher atau otot. Keluhan ini bisa disebabkan peradangan pada sendi tulang belakang.