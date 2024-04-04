Fast Charging, Mobil Listrik China Ini Cuma Butuh 11 Menit untuk Ngecas

Mobil listrik Geely Zeekr 001 diklaim hanya butuh 11 menit untuk isi daya baterai. (Car News China)

JAKARTA - Mobil listrik dari pabrikan Geely yakni Zeeker 001 diklaim dapat mengisi daya baterai hanya dalam waktu 11 menit 28 detik. Hal ini untuk pengisian daya dari 10% hingga 80%.

"Zeekr 001 dilengkapi dengan baterai super-isi ulang CATL Shenxing 95 kWh yang terisi dari 10% hingga 80% dalam 11 menit 28 detik," melansir Car News China, Kamis (4/4/2024).

Pengujian terhadap Zeekr 001 ini dilakukan dengan menggunakan supercharger Zeekr V3 (600 kW) pada suhu sekitar 26°C.

Daya puncak yang dicapai selama pengisian daya hingga 546,4 kW. Dalam kondisi pengisian 10 dan 35%, Zeekr 001 mempertahankan daya pengisian lebih dari 540 kW, meningkatkan jangkauan 264 km dalam 5 menit dan 432 km dalam 10 menit.

BACA JUGA: AS Kembangkan Charge Mobil Listrik Sambil Melaju di Jalanan

Baterai CATL Shenxing baru diklaim memiliki teknologi pengatur suhu untuk mencapai pengisian daya super cepat di berbagai suhu. Bahkan pada suhu -10°C, baterai dapat diisi hingga 80% dalam waktu 30 menit.

Zeekr berencana membangun 1,000 stasiun pengisian daya ultra-cepat tahun ini. Saat in Zeekr mengoperasikan 900 stasiun pengisian daya.