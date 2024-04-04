Hypernet Technologies Gelar Ramadhan Iftar Dinner, Pererat Kebersamaan dengan Pelanggan

Selain menikmati hidangan lezat, pelanggan Hypernet Technologies juga dapat insight terbaru dari perusahaan (Foto: dok Hypernet Tecnologies)

Jakarta -Hypernet Technologies perusahaan Managed Service Provider di Indonesia menggelar acara Ramadhan Iftar Dinner bersama pelanggan. Acara buka bersama (bukber) ini bertujuan untuk mempererat kebersamaan dan sinergisitas dengan pelanggan sekaligus merayakan Ramadan.

Acara buka puasa bersama yang berlangsung di JS Luwansa Hotel, Kuningan, Jakarta, Rabu, 3 April 2024, dihadiri ratusan pelanggan Hypernet Technologies. Selain menikmati hidangan lezat, pelanggan juga dapat mendapat insight terbaru dari perusahaan yang dikenal dengan tagline Terima Beres, Fokus Berbisnis ini.

Sebelumnya, perusahaan yang resmi menjadi bagian dari PT XL AXIATA Tbk. 22 Maret 2022, dan terus berkomitmen untuk terus memberikan layanan informasi dan teknologi (IT) yang terbaik bagi Indonesia, telah mengadakan bukber bersama dengan mitra bisnis serta pelanggan perusahaan.

Dalam rangkaian bukber regional ini, Hypernet Technologies telah mengunjungi kota-kota besar di Indonesia, yaitu Bandung, Palembang, Balikpapan, Semarang, Surabaya, Bali, Makassar, dan Jakarta. Setiap acara di kota-kota tersebut diisi dengan berbagai kegiatan yang mempererat ikatan silaturahmi dengan mitra bisnis serta pelanggan perusahaan.

Momen bukber yang disponsori Synnex, Sistech Kharisma, Hewlett Packard Enterprise, hingga INGRAM kali ini makin berkesan dengan kehadiran Founder dan CEO Hypernet Technologies Sudianto Oei. Hadir pula Sudino Oei CTO Hypernet Technologies dan William Soeganda VP Commercial Hypernet Technologies.

Acara dimulai dengan tausiah yang dibawakan Ustadz Hendri Abu Rabbani. Dalam tausiahnya dia mengajak para hadirin yang datang untuk selalu menjaga hubungan dan menanamkan rasa takut pada Allah SWT.