Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Hypernet Technologies Gelar Ramadhan Iftar Dinner, Pererat Kebersamaan dengan Pelanggan

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |19:22 WIB
Hypernet Technologies Gelar Ramadhan Iftar Dinner, Pererat Kebersamaan dengan Pelanggan
Selain menikmati hidangan lezat, pelanggan Hypernet Technologies juga dapat insight terbaru dari perusahaan (Foto: dok Hypernet Tecnologies)
A
A
A

Jakarta -Hypernet Technologies perusahaan Managed Service Provider di Indonesia menggelar acara Ramadhan Iftar Dinner bersama pelanggan. Acara buka bersama (bukber) ini bertujuan untuk mempererat kebersamaan dan sinergisitas dengan pelanggan sekaligus merayakan Ramadan.

Acara buka puasa bersama yang berlangsung di JS Luwansa Hotel, Kuningan, Jakarta, Rabu, 3 April 2024, dihadiri ratusan pelanggan Hypernet Technologies. Selain menikmati hidangan lezat, pelanggan juga dapat mendapat insight terbaru dari perusahaan yang dikenal dengan tagline Terima Beres, Fokus Berbisnis ini.

Sebelumnya, perusahaan yang resmi menjadi bagian dari PT XL AXIATA Tbk. 22 Maret 2022, dan terus berkomitmen untuk terus memberikan layanan informasi dan teknologi (IT) yang terbaik bagi Indonesia, telah mengadakan bukber bersama dengan mitra bisnis serta pelanggan perusahaan.

Dalam rangkaian bukber regional ini, Hypernet Technologies telah mengunjungi kota-kota besar di Indonesia, yaitu Bandung, Palembang, Balikpapan, Semarang, Surabaya, Bali, Makassar, dan Jakarta. Setiap acara di kota-kota tersebut diisi dengan berbagai kegiatan yang mempererat ikatan silaturahmi dengan mitra bisnis serta pelanggan perusahaan.

Momen bukber yang disponsori Synnex, Sistech Kharisma, Hewlett Packard Enterprise, hingga INGRAM kali ini makin berkesan dengan kehadiran Founder dan CEO Hypernet Technologies Sudianto Oei. Hadir pula Sudino Oei CTO Hypernet Technologies dan William Soeganda VP Commercial Hypernet Technologies. 

Acara dimulai dengan tausiah yang dibawakan Ustadz Hendri Abu Rabbani. Dalam tausiahnya dia mengajak para hadirin yang datang untuk selalu menjaga hubungan dan menanamkan rasa takut pada Allah SWT. 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/11/3176699//tring_pegadaian-xZA5_large.jpg
Aplikasi Tring! Terbaru Pegadaian, Mudahkan Semua Transaksi Finansial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/13/3176693//cosplay_expo_2025-JrPw_large.jpg
Cosplay Expo 2025 Siap Gebrak GBK, Ada Cosplayer Internasional dan Penampilan Idol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/11/3176670//pgn_stevie_awards-Wy7m_large.jpeg
PGN Group Raih Tujuh Penghargaan Stevie Awards 2025, Tegaskan Reputasi di Kancah Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/12/3176629//shopee_jagoan_umkm_juri_tamu-4UTF_large.png
Keseruan Kompetisi Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas Episode 3, Persaingan Makin Sengit dan Penuh Ide Kreatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/2/3176474//crystalin_runxperience_2025-JyON_large.jpeg
Crystalin RunXperience 2025 Sukses Gandeng Lebih Dari 8.000 Pelari, Hadirkan Pengalaman Unik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/16/3176443//huawei_pura_80-VERG_large.jpg
HUAWEI Pura 80 Varian Basic Level Pro Bawa Kamera True-to-Life dengan Desain Stylish
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement