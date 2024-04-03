Mudik Lebaran 2024, 7 Bengkel Khusus Disiagakan di Jakarta dan Tangerang

, Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |16:07 WIB

Mudik Lebaran 2024, 7 bengkel khusus disiagakan di Tangerang dan Jakarta. (Wahana Honda)

JAKARTA - Selama periode mudik dan balik Lebaran 2024, PT Wahana Makmur Sejati (WMS) menyiapkan 7 bengkel khusus. Bengkel itu akan tetap beroperasi saat periode mudik untuk melayani konsumen.

WMS, main dealer Honda Jakarta-Tangerang, menyiapkan 7 bengkel Astra Honda Authorized Service Station (AHASS) di wilayah Jakarta dan Tangerang.

Ketujuh bengkel tersebut terdiri dari dua bengkel AHASS Siaga+ dan lima bengkel AHASS Siaga.

Head of Technical Service Department PT WMS, Benedictus F Maharanto menyampaikan, terdapat fasilitas rest area untuk konsumen di tenda, service ringan, dan gratis konsultasi.

“Sementara itu, AHASS Siaga buka seperti hari-hari biasa dengan harga jasa serta sparepart mengikuti kebijakan AHASS," katanya, mengutip laman resmi Wahana Honda.

Beni memerinci lokasi bengkel tersebut sebagai berikut:

AHASS Siaga+

1. PT Nusantara Surya Sakti

Jl. Gatot Subroto No. 99, RT.003/RW.001, Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten 15138

2. PT Prima sukses motor

Rukan Inkopau, Jl. Raya Bekasi No.KM 25 Blok C.32, RW.1, Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

AHASS Siaga

1. Wahanaatrha Ritelindo (Ciputat)

Jl. Ir H. Juanda Blok Karyawan I No.43, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten

2. PT Daya Anugerah Mandiri

Jl. Raya Serang Km 15, Ruko Cikupa Niaga, Talagasari, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten