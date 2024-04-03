Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mudik Lebaran 2024, 7 Bengkel Khusus Disiagakan di Jakarta dan Tangerang

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |16:07 WIB
Mudik Lebaran 2024, 7 Bengkel Khusus Disiagakan di Jakarta dan Tangerang
Mudik Lebaran 2024, 7 bengkel khusus disiagakan di Tangerang dan Jakarta. (Wahana Honda)
A
A
A

JAKARTA - Selama periode mudik dan balik Lebaran 2024, PT Wahana Makmur Sejati (WMS) menyiapkan 7 bengkel khusus. Bengkel itu akan tetap beroperasi saat periode mudik untuk melayani konsumen.

WMS, main dealer Honda Jakarta-Tangerang, menyiapkan 7 bengkel Astra Honda Authorized Service Station (AHASS) di wilayah Jakarta dan Tangerang.

Ketujuh bengkel tersebut terdiri dari dua bengkel AHASS Siaga+ dan lima bengkel AHASS Siaga.

Head of Technical Service Department PT WMS, Benedictus F Maharanto menyampaikan, terdapat fasilitas rest area untuk konsumen di tenda, service ringan, dan gratis konsultasi.

“Sementara itu, AHASS Siaga buka seperti hari-hari biasa dengan harga jasa serta sparepart mengikuti kebijakan AHASS," katanya, mengutip laman resmi Wahana Honda.

Beni memerinci lokasi bengkel tersebut sebagai berikut:

AHASS Siaga+

1. PT Nusantara Surya Sakti

Jl. Gatot Subroto No. 99, RT.003/RW.001, Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten 15138

2. PT Prima sukses motor

Rukan Inkopau, Jl. Raya Bekasi No.KM 25 Blok C.32, RW.1, Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

AHASS Siaga

1. Wahanaatrha Ritelindo (Ciputat)

Jl. Ir H. Juanda Blok Karyawan I No.43, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten

2. PT Daya Anugerah Mandiri

Jl. Raya Serang Km 15, Ruko Cikupa Niaga, Talagasari, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/53/3127084/mudik-l49R_large.jpg
Daftar Rekomendasi Box Motor yang Cocok untuk Mudik Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/52/3127074/mekanik_auto2000-ZWLk_large.jpg
Tak Libur Lebaran, Mekanik Siaga Kawal Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/53/3127060/mudik_motor-gSfn_large.jpg
5 Penyebab Kecelakaan Motor saat Mudik, Bikers Harus Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/52/3127047/microsleep-GSnZ_large.jpg
Waspada Microsleep saat Mudik Lebaran, Jangan Lupa Istirahat Berkala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/53/3126895/bale_santai_honda-0peT_large.jpg
Bale Santai Honda Beroperasi 24 Jam saat Mudik Lebaran, Ada Cek Motor Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/53/3126886/mudik_bareng-lUxA_large.jpg
Pakai Bus Premium, Ratusan Mekanik Mudik Bareng ke Yogyakarta dan Surabaya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement