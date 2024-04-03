Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Fast Charging Bikin Baterai Mobil Listrik Cepat Rusak, Benarkah?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |19:03 WIB
Fast Charging Bikin Baterai Mobil Listrik Cepat Rusak, Benarkah?
Fast charging bikin baterai mobil listrik cepat rusak, benarkah? (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Baterai menjadi komponen terpenting pada kendaraan listrik yang berperan memberikan sumber energi ke seluruh perangkat mobil. Namun, benarkah fitur fast charging atau pengisian daya cepat dapat mengakibatkan baterai cepat rusak?

Pengamat otomotif sekaligus pakar teknologi mobil listrik Institut Teknologi Bandung (ITB), Agus Purwadi, menjelaskan sebisa mungkin fitur tersebut digunakan hanya dalam keadaan darurat.

Menurutnya, kebiasaan mengisi daya baterai dengan fitur fast charging dapat menurunkan kualitas baterai, sehingga usia baterai mobil listrik akan lebih cepat menurun ketimbang perkiraan dari pabrikan.

“Untuk pegecasan cepat itu memang semua jenis baterai tidak direkomendasikan nanti usianya akan menurun. Paling tidak itu medium. Menurut saya bukan pengisian cepat yang diperbanyak. Itu hanya untuk keadaann darurat,” kata Agus saat dihubungi MNC Portal, belum lama ini.

Ia menyampaikan, fitur fast charging sebenarnya memaksa baterai agar terisi daya lebih cepat dengan tegangan listrik yang tinggi. Hal tersebut yang membuat sel baterai akan melemah, sehingga kualitasnya akan menurun dalam waktu singkat.

“Jadi pada prinsipnya baterai punya AH, amper hours. Biasanya paling cepat itu normalnya hitungan jam. Kalau fast charging itu di bawah hour kan, menitan. Berarti charging-nya 2 kali kapasitas, dipaksa lah artinya, otomatis termal naik. Kalau termal naik, keawetannya turun,” ujar Agus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/52/3069160/all_new_hyundai_kona_electric-ONRd_large.jpg
Daftar Lengkap Harga Mobil Listrik di Indonesia, dari Rp100 Jutaan hingga Rp6 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/52/3064066/sejumlah_hotel_dan_gedung_di_china_larang_mobil_listrik_parkir_di_basement-tDqZ_large.jpg
Sejumlah Hotel dan Gedung Larang Mobil Listrik Parkir di Basement, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/52/3063913/mercedes_benz_eqs_580_4matic-eYv0_large.jpg
Di Negara Ini, Banyak Pemuda Pilih EV sebagai Mobil Mewah Pertamanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/52/3063880/mobil_listrik_fiat_500-aQoq_large.jpg
Pasar Lesu Makan Korban, Produksi Mobil Listrik Fiat 500 Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/52/3063031/mg_windsor_ev-IiVe_large.jpg
Kembaran Wuling Cloud EV Meluncur, Harganya Cuma Rp180 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/52/3061403/spklu-jViX_large.jpeg
5 Tips Cas Mobil Listrik agar Baterai Tetap Awet
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement