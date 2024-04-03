Intip Spesifikasi 2 Mobil Mewah Sandra Dewi yang Disita Kejagung

JAKARTA - Dua mobil mewah milik Sandra Dewi dan Harvey Moeis disita Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi timah. Dua mobil tersebut adalah Mini Cooper S Countryman F 60 berwarna merah dan Rolls-Royce Ghost hitam.

Diketahui, Mini Cooper S Countryman F 60 dan Rolls Royce terkenal dengan kemewahan dan harganya yang fantastis sehingga tidak sedikit orang yang bermimpi untuk memilikinya.

Bagi yang penasaran, yuk intip dua mobil yang kini terparkir di halaman kantor Kejagung tersebut.

Mini Cooper S Countryman F60

Mini Cooper S Countryman F60 adalah mobil hatchback 5 penumpang yang dibanderol seharga Rp 1 miliaran. Mobil ini memiliki dimensi panjang 4.299 mm, lebar 1.822 mm, dan tinggi 1.557 mm. Mobil compact ini cocok digunakan di wilayah perkotaan padat seperti Jakarta.

Dari sektor dapur pacu, Mini Cooper S Countryman F60 mengandalkan mesin berkapasitas 1.998 cc. Mesin ini mampu menyemburkan tenaga 189 hp dan torsi maksimal di angka 280 Nm. Dengan mesinnya tersebut, mobil berbahan bakar bensin ini memiliki akselerasi 7,5 serta kecepatan maksimum hingga 226 km per jam.

Mini Cooper S Countryman F60 hadir dengan interior yang mengusung desain retro-modern. Penumpang dan pengemudi akan dibuat nyaman dengan ruang kepala dan bahu yang diperbesar serta fitur-fitur canggih dan memanjakan yang tersedia di dalamnya.