HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

AS Kembangkan Charge Mobil Listrik Sambil Melaju di Jalanan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |17:25 WIB
AS Kembangkan Charge Mobil Listrik Sambil Melaju di Jalanan
Mobil listrik (Ilustrasi/Dok PLN)
A
A
A

JAKARTA - Sekelompok insinyur dari Universitas Purdue dan Departemen Transportasi Indiana mengembangkan cara baru untuk mengisi daya kendaraan listrik. Nantinya, pengisian daya dapat dilakukan tanpa mengharuskan kendaraan berhenti.

Mereka yakni Haddock, Nadia Gkritza, Dionysios Aliprantis, dan Steve Pekarek melakukan pengembangan dengan menargetkan kendaraan listrik bisa diisi dayanya langsung di jalan raya menggunakan teknologi nirkabel.

Mereka saat ini sibuk mengerjakan bagian jalan raya yang dapat mengisi daya kendaraan listrik, bahkan semitruk listrik, saat melaju dengan kecepatan 65 km per jam, melansir dari Business Insider, Rabu (3/4/2023).

Dalam pengumuman resminya, konstruksi jalan raya yang dapat mengisi daya kendaraan listrik telah dimulai sejak Senin kemarin di bagian uji seperempat mil US Route 231/Route 52 di West Lafayette, Indiana.

Teknologi yang sedang dipatenkan ini bekerja dengan mengandalkan kumparan pemancar yang dipasang di bawah trotoar jalan raya. Kumparan tersebut kemudian mengirimkan energi melalui medan magnet ke kumparan penerima yang dipasang di bawah kendaraan listrik.

Karena kumparan penerima ini punya fungsi penting, produsen harus menyematkannya ke dalam produk mereka atau pemilik kendaraan listrik perlu melengkapi kendaraan mereka dengan perangkat tersebut.

