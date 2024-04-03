Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mobil Listrik Xiaomi SU7 Laris Manis hingga Inden 7 Bulan, Kapan Masuk Indonesia?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |15:39 WIB
Mobil Listrik Xiaomi SU7 Laris Manis hingga Inden 7 Bulan, Kapan Masuk Indonesia?
Xiaomi SU7. (Dok Xiaomi)
A
A
A

BEIJING - Perusahaan teknologi raksasa asal China, Xiaomi, menerima 88.898 pesanan untuk mobil listrik pertama mereka SU7, dalam waktu 24 jam pertama setelah diluncurkan. Hal ini membuat para konsumen harus menunggu selama 4 hingga 7 bulan.

Sejak diluncurkan, melansir Reuters, Kamis (3/4/20024), Xiaomi menyatakan menerima 88.898 pesanan dalam 24 jam.

Pengiriman untuk model SU7 standar, dengan harga 215.900 yuan atau sekitar Rp475 jutaan, mungkin memakan waktu 18-21 minggu. Ini berdasarkan pemeriksaan Reuters di aplikasi mobil Xiaomi.

Sementara pengiriman model SU7 Pro bisa memakan waktu 18-21 minggu. Model termahal, yakni SU7 Max dengan harga 299.900 yuan atau sekitar Rp660 jutaan, bisa memakan waktu 27-30 minggu.

Xiaomi SU7 di MWC 2024 (Xiaomi)

SU7, yang desainnya sering dibandingkan dengan model mobil sport Porsche Taycan dan Panamera, diluncurkan di tengah perang harga yang sengit di pasar mobil terbesar di dunia dengan lebih dari 40 merek bersaing untuk mendapatkan perhatian konsumen.

Sebelumnya, Xiaomi menerima sebanyak 50 ribu pesanan untuk SU7 dalam waktu 27 menit sejak diluncurkan. Pengiriman model Standar dan Max akan dimulai pada akhir April dan model Pro akan menyusul pada akhir Mei.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/16/3174615/xiaomi_su7-tPAS_large.jpg
Gara-Gara iPhone, Mobil Listrik Xiaomi SU7 Jalan Sendiri dari Tempat Parkir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/15/3173818/xiaomi-SIGr_large.jpg
Kisah Bos Xiaomi Beli 3 Tesla Model Y demi Riset Mobil Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/52/3141871/mobil_listrik_xiaomi_yu7-WhGL_large.jpg
Mobil Listrik Kedua Xiaomi Meluncur Mirip Ferrari Purosangue, Segini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/52/3128846/xiaomi_su7-2FVH_large.jpg
Setahun Xiaomi Jualan Mobil Listrik, Laku Berapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/52/3127601/xiaomi_yu7-4zog_large.jpg
Bocoran Anyar Mobil Listrik Kedua Xiaomi, Segera Meluncur Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/52/3108367/xiaomi_su7-tvs5_large.jpg
30 Ribu Mobil Listrik Xiaomi SU7 Kena Recall Gara-Gara Masalah Sistem Parkir
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement