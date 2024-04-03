Mobil Listrik Xiaomi SU7 Laris Manis hingga Inden 7 Bulan, Kapan Masuk Indonesia?

BEIJING - Perusahaan teknologi raksasa asal China, Xiaomi, menerima 88.898 pesanan untuk mobil listrik pertama mereka SU7, dalam waktu 24 jam pertama setelah diluncurkan. Hal ini membuat para konsumen harus menunggu selama 4 hingga 7 bulan.

Sejak diluncurkan, melansir Reuters, Kamis (3/4/20024), Xiaomi menyatakan menerima 88.898 pesanan dalam 24 jam.

Pengiriman untuk model SU7 standar, dengan harga 215.900 yuan atau sekitar Rp475 jutaan, mungkin memakan waktu 18-21 minggu. Ini berdasarkan pemeriksaan Reuters di aplikasi mobil Xiaomi.

Sementara pengiriman model SU7 Pro bisa memakan waktu 18-21 minggu. Model termahal, yakni SU7 Max dengan harga 299.900 yuan atau sekitar Rp660 jutaan, bisa memakan waktu 27-30 minggu.

SU7, yang desainnya sering dibandingkan dengan model mobil sport Porsche Taycan dan Panamera, diluncurkan di tengah perang harga yang sengit di pasar mobil terbesar di dunia dengan lebih dari 40 merek bersaing untuk mendapatkan perhatian konsumen.

Sebelumnya, Xiaomi menerima sebanyak 50 ribu pesanan untuk SU7 dalam waktu 27 menit sejak diluncurkan. Pengiriman model Standar dan Max akan dimulai pada akhir April dan model Pro akan menyusul pada akhir Mei.