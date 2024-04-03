Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Tips Perjalanan Mudik Lebaran 2024 Aman dan Nyaman dari Polri

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |18:33 WIB
Tips Perjalanan Mudik Lebaran 2024 Aman dan Nyaman dari Polri
Tips mudik Lebaran aman dan nyaman dari Polri. (Ilustrasi/MPI)
JAKARTA - Pemerintah memprediksi 193,6 juta orang mudik pada Lebaran 2024. Mereka mudik dengan berbagai jenis transportasi.

Kepolisian membagikan tips kepada para pemudik agar perjalanan menuju kampung halaman menjadi aman dan nyaman.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengimbau masyarakat mengantisipasi puncak arus mudik Lebaran 2024 yang diprediksi terjadi pada 5 April dan arus balik pada 15 April.

“Bagi masyarakat agar memilih waktu atau tidak melakukan mudik pada waktu puncak mudik dan balik atau masyarakat dapat memilih waktu berangkat maupun kembali yang tepat untuk menghindari kemacetan,” kata Brigjen Trunoyudo, dikutip dari laman korlantas.polri.go.id, Rabu (3/4/2024).

Polri juga akan menggelar Operasi Ketupat 2024 untuk menjaga kelancaran arus mudik dan balik. Operasi ini akan berlangsung selama 13 hari, mulai dari 4 April hingga 16 April 2024.

Selain imbauan untuk menghindari tanggal puncak mudik, Polri juga memberikan beberapa saran lain bagi para pemudik.

Saran itu antara siapkan diri dan kendaraan, siapkan saldo e-toll yang cukup, patuhi peraturan rambu lalu lintas, utamakan keselamatan, istirahatlah jika lelah, berdoa sebelum berangkat.

Halaman: 1 2
1 2
      
