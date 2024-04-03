Penting, Cek Kondisi Ban Mobil Sebelum Mudik Lebaran 2024

Penting, cek kembali kondisi ban mobil sebelum mudik Lebaran 2024.

JAKARTA - Sebelum melakukan perjalanan mudik Lebaran 2024 dengan mobil pribadi, pastikan kendaraan berada dalam kondisi prima. Hal ini agar perjalanan selama mudik menjadi nyaman dan aman.

Periksalah kondisi mobil sebelum melakukan perjalanan mudik yang menempuh jarak jauh. Salah satu bagian yang tak luput untuk dicek adalah ban.

Berikut hal yang harus diperhatikan agar ban berada dalam kondisi maksimal untuk mudik:

1. Tekanan Ban

Periksalah tekanan ban sebenarnya sebelum berkendara. Pengukur tekanan ban memungkinkan Anda memeriksa apakah kondisi udara memenuhi rekomendasi pabrikan mobil.

Jika tekanan ban lebih rendah dari yang direkomendasikan, kendaraan mungkin sulit dikendalikan. Konsumsi bahan bakar yang terbuang diperkirakan semakin banyak.

2. Kondisi Permukaan Ban

Ban mempunyai umur pakai yang terbatas. Salah satu indikator perlu tidaknya penggantian ban mobil Anda adalah kondisi permukaan ban.

Ban dengan kedalaman tapak lebih dari 1,66 mm dianggap masih dapat digunakan. Pengelola dapat menggunakan alat pengukur kedalaman ban atau mengecek indikator keausan tapak (TWI) yang biasanya ditandai dengan segitiga.