5 Rest Area Terbaik di Tol Transjawa, Wajib Mampir saat Mudik Lebaran 2024

JAKARTA - Pemerintah memprediksi 193,6 juta orang mudik pada Lebaran 2024, dengan berbagai jenis transportasi. Bagi yang menggunakan mobil pribadi, beristirahatlah di rest area ketika merasa lelah berkendara saat mudik.

Seperti diketahui, rest area merupakan tempat untuk melepas lelas setelah puluhan hingga ratusan kilometer berkendara. Di dalamnya terdapat berbagai fasilitas, seperti toilet, tempat beribadah, rumah makan, dan sebagainya.

Saat ini, rest area bukan tak hanya tempat beristirahat, tapi juga bisa untuk berwisata dan mengabadikan momen. Pasalnya, pemerintah memanfaatkan bangunan bersejarah dan juga membuat desain yang menyerupai mall.

Berikut daftar rest area terbaik di Tol Transjawa, berdasarkan nilai sejarah dan desainnya :

1. Rest Area KM 456, Tol Semarang-Solo

Terkenal dengan sebutan Rest Area Pendopo, rest area ini bisa dikatakan terunik dan termegah di Tol Trans Jawa. Selain itu, rest area ini memiliki “Sky Bridge” atau jembatan penghubung antara bangunan rest area di ruas kanan dan ruas kiri jalan tol, sehingga menambah kemegahannya.

Pengunjung akan dimanjakan dengan pemandangan hamparan sawah dan gunung yang indah. Udaranya yang segar dapat membantu pengendara melepaskan penat mereka saat perjalanan. Bangunan di rest area KM 456 ini sekilas seperti arsitektur estetik yang terlihat di mall.

2. Rest Area KM 260B, Jalan Tol Pemalang-Pejagan

Ini merupakan lokasi bersejarah yang dulunya bekas pabrik gula Banjaratma. Maka rest area ini juga dikenal dengan nama “Rest Area Heritage-Banjaratma”. Di sana, pengunjung akan ditawari spot unik dari sisa-sisa bangunan tersebut.

Selain memiliki tempat makan yang beragam, rest area ini juga memiliki spot foto menarik, seperti tungku dan mesin gilas bekas pabrik gula, hingga wahana permainan seluncuran warna-warni yang disebut “Srodotan Donat”.

Tak kalah menariknya, di rest area ini juga ada pusat belanja UMKM Batik dan makanan asli Jawa Tengah. Di sana juga terdapat masjid yang desainnya terlihat seperti sebuah benteng karena menggunakan dinding yang disusun dari batu bata merah.