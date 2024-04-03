Servis Mobil Sebelum Mudik Lebaran 2024, Ini Estimasi Biayanya

JAKARTA - Sebelum melakukan perjalanan mudik Lebaran 2024 menggunakan mobil, ada baiknya untuk servis dahulu. Hal ini perlu dilakukan agar kondisi mobil prima dan siap menempuh perjalanan jarak jauh.

Komponen yang perlu dicek saat servis mobil antara lain kondisi mesin, sistem kelistrikan, rem mobil, lampu, hingga ban mobil.

Selain itu, bisa dicek pula kondisi kaca mobil, terutama bagian depan, agar tidak ada jamur. Jamur pada kaca yang dibiarkan begitu saja dapat mengganggu visibilitas pengendara, terutama saat malam hari.

Lalu, kira-kira berapa biaya servis mobil sebelum mudik Lebaran? Untuk mobil Honda, Honda Bintang Cimone menyediakan layanan servis, seperti servis berkala, general check up, pembersihan jamur kaca dan lain-lain.

Untuk layanan service ringan dan general check up mobil Honda mulai dari Rp938 ribuan. Khusus bulan ini, Honda Bintang Cimone menyediakan layanan paket perawatan mudik lebaran yang meliputi general check up, oli mesin, spooring dan balancing dan service rem.