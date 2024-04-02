Mengenal Fitur ABS pada Motor, Penting untuk Pengendara?

JAKARTA – Produsen sepeda motor kini menghadirkan sejumlah fitur baru pada produk yang diluncurkan. Hal ini demi menarik perhatian konsumen dan menjamin sistem kemanan yang lebih baik.

Yamaha menjadi salah satu produsen yang memberikan fitur kekinian pada sepeda motor buatannya. Salah satu fiturnya adalah fitur ABS (Anti-lock Braking System). Fitur ini memberikan proteksi ekstra pada pengendara saat pengereman mendadak.

Asst General Manager Marketing Public Relations PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Antonius Widiantoro mengatakan, penambahan fitur ABS disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas mesin motor.

“Sebenarnya menurut saya disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kalau saat ini motor yang dengan kapasitas cc yang besar yang umumnya menggunakan ABS,” kata Anton kepada wartawan, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

“Tetapi karena ini fitur keselamatan, itu juga akan mendukung si pengendara untuk berkendara dengan relatif lebih aman jika pakai ABS,” sambungnya.

Anton menjelaskan, seluruh unit yang dipasarkan Yamaha telah melalui serangkaian uji produk, termasuk sistem pengeremannya. Menurutnya, motor yang tak dibekali fitur ABS juga memiliki pengereman yang cukup baik.

“Tetapi kalau itu dibutuhkan atau tidak, dengan klaim yang ada sekarang dengan tanpa ABS, yang tromol atau cakram secara pengetesan dan pengujian cukup memberikan proteksi pengereman,” ujarnya.