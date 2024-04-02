Ioniq 5 N Raih World Performance Car

JAKARTA - Hyundai Ioniq 5 N meraih penghargaan world performance car pada World Car Awards yang diumumkan pada New York International Auto Show (NYIAS) 2024. Ini menjadi kemenangan keempat bagi lini Hyundai Ioniq 5 pada World Car Awards dalam tiga tahun terakhir.

"Kami sangat senang dan bangga menerima penghargaan World Performance Car yang prestisius untuk IONIQ 5 N," kata Presiden dan CEO Hyundai Motor Company, Jaehoon Chang, dalam keterangan tertulis, Selasa (2/4/2024).

"Penghargaan ini merupakan bukti dari komitmen Hyundai untuk mendobrak batas terkait performa dan inovasi mobil listrik. Sangat memuaskan melihat upaya kami dihargai dengan total tujuh gelar World Car Awards dalam tiga tahun terakhir," sambungnya.

Pihaknya bangga melanjutkan rentetan kemenangan ini dan mengukuhkan posisi Hyundai sebagai pemimpin dalam industri mobil listrik global.

Pemenang World Car Awards tahun ini diumumkan dalam acara New York International Auto Show (NYIAS) 2024. Ioniq 5 dan Ioniq 6 meraih kemenangan tiga kali berturut-turut pada 2022 dan 2023 dalam kategori World Car, World Electric Vehicle, dan World Car Design.

“Atas nama seluruh tim N, sangat menyenangkan rasanya menerima penghargaan yang berharga ini dari panel juri bergengsi World Car Awards," kata President and Global COO of Hyundai Motor Company, José Muñoz.

"Kami dedikasikan penghargaan luar biasa ini kepada pelanggan kami yang mencintai dan menghargai kendaraan berperforma tinggi, dan kami berkomitmen untuk terus menghadirkan kendaraan yang memukau dan menginspirasi," ujarnya.

"Kami sangat bersemangat untuk menjadi pelopor di era baru kendaraan listrik berperforma tinggi dan kami bertekad untuk terus menerus mendobrak batas dalam membangun mobilitas cerdas."