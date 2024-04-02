Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ioniq 5 N Raih World Performance Car

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |19:34 WIB
Ioniq 5 N Raih World Performance Car
Hyundai Ioniq 5 N raih world performance car. (Hyundai)
A
A
A

JAKARTA - Hyundai Ioniq 5 N meraih penghargaan world performance car pada World Car Awards yang diumumkan pada New York International Auto Show (NYIAS) 2024. Ini menjadi kemenangan keempat bagi lini Hyundai Ioniq 5 pada World Car Awards dalam tiga tahun terakhir.

"Kami sangat senang dan bangga menerima penghargaan World Performance Car yang prestisius untuk IONIQ 5 N," kata Presiden dan CEO Hyundai Motor Company, Jaehoon Chang, dalam keterangan tertulis, Selasa (2/4/2024).

"Penghargaan ini merupakan bukti dari komitmen Hyundai untuk mendobrak batas terkait performa dan inovasi mobil listrik. Sangat memuaskan melihat upaya kami dihargai dengan total tujuh gelar World Car Awards dalam tiga tahun terakhir," sambungnya.

Pihaknya bangga melanjutkan rentetan kemenangan ini dan mengukuhkan posisi Hyundai sebagai pemimpin dalam industri mobil listrik global.

Hyundai Ioniq 5 N (Hyundai)

Pemenang World Car Awards tahun ini diumumkan dalam acara New York International Auto Show (NYIAS) 2024. Ioniq 5 dan Ioniq 6 meraih kemenangan tiga kali berturut-turut pada 2022 dan 2023 dalam kategori World Car, World Electric Vehicle, dan World Car Design.

“Atas nama seluruh tim N, sangat menyenangkan rasanya menerima penghargaan yang berharga ini dari panel juri bergengsi World Car Awards," kata President and Global COO of Hyundai Motor Company, José Muñoz.

"Kami dedikasikan penghargaan luar biasa ini kepada pelanggan kami yang mencintai dan menghargai kendaraan berperforma tinggi, dan kami berkomitmen untuk terus menghadirkan kendaraan yang memukau dan menginspirasi," ujarnya.

"Kami sangat bersemangat untuk menjadi pelopor di era baru kendaraan listrik berperforma tinggi dan kami bertekad untuk terus menerus mendobrak batas dalam membangun mobilitas cerdas."

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/15/3175634/hyundai_santa_fe-TlF3_large.jpeg
Uji Tabrak Ungkap Masalah Serius, 135 Ribu Unit Hyundai Santa Fe Kena Recall
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/15/3173937/hyundai_ioniq_9-5nXB_large.jpg
Hyundai Bakal Luncurkan Mobil Listrik Baru di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/15/3171645/hyundai_ioniq_5-ucgA_large.jpg
Viral Mobil Listrik Hyundai Ioniq 5 Mogok Tak Bisa Didorong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/52/3162986/hyundai_stargazer_cartenz-2gtb_large.jpg
Hyundai Stargazer Cartenz Raih Most Inspiring MPV of The Year di Indonesia Automotive Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/52/3162398/hyundai_ioniq_2-ZjWK_large.jpg
Hyundai Siapkan Mobil Listrik Murah Ioniq 2, Meluncur 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/52/3161148/hyundai_stargazer_cartenz-w1Su_large.jpg
Soal Perang Harga, Hyundai Soroti Mobil Bekas dan Diler
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement